Soul im Blut

Platin-Scheiben, Drogenexzesse und ein unverkennbarer Style – Amy Winehouse zählt ohne Zweifel zu den größten und kontroversesten Persönlichkeiten der jüngeren Musikgeschichte. „Forever Amy“ bringt nun elf Jahre nach ihrem tragischem Tod die Original-Band zurück auf die Bühne, die ihren zeitlosen Sound gemeinsam mit ihr kreiert hat. Dabei zelebrieren die Musiker am 14. Juli nicht nur ihre Musik in der authentischsten Art und Weise – die Show gibt zudem exklusive Eindrücke über die Musikerin und den Menschen hinter der gewaltigen Stimme. Mit der Jazz- und Soulsängerin Bronte Shande als Frontfrau konnten die Produzenten zudem die wohl ebenbürtigste Alternative verpflichten. red

Forever Amy – A celebration of the music of Amy Winehouse – featuring Amy’s Original Band, Donnerstag, 14. Juli, 20 Uhr