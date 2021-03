  So smart geht Wohnen heute

Den Ruhestand aktiv und in der vertrauten Umgebung verbringen: Gerade für die Zukunft der Generation 60 plus bietet intelligente und vernetzte Haustechnik viele Vorteile, um diesen Plan in die Tat umzusetzen. Im Smart Home werden viele lästige Handgriffe überflüssig.

Stattdessen lassen sich etwa die Beleuchtung oder die Heizung einfach per Smartphone oder Sprachbefehl steuern. Und neben dem Plus an Komfort sprechen auch Sicherheitsaspekte für die Technik. Intelligente Türschlösser ersetzen den Schlüssel, eine Kamera neben der Eingangstür schützt vor unliebsamen Überraschungen.

Individuelle Lösungen

Bei den Energieanbietern gibt es etwa die Möglichkeit, bewährte smarte Lösungen für den persönlichen Bedarf zusammenzustellen und direkt zu bestellen. djd