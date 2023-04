So richtig nett ist’s nur im Zirbenbett

Das Naturmöbel-Unternehmen LaModula ist erstmals am Mannheimer Maimarkt vertreten. Hier gibt’s Zirbenbetten, Vollholzmöbel, Bio-Schlafsysteme und Bio-Matratzen zum Probeliegen sowie eine intensive Schlafberatung. Gut schlafen darf auch preiswert sein. Mit über 200 verschiedenen Bettmodellen – schlicht, rustikal oder modern mit Stoffkopfteilen – ist LaModula der größte Zirbenbettenanbieter in Baden-Württemberg. Das Team berät am Stand rund um das Thema „Erholsam schlafen“. Für Interessierte winken Gutscheine und viele Angebote, wie Betten und Schlafsysteme ab 991 Euro. Tipp: Gewinnen Sie ein Zirbenbett: Gewinnkarte am Maimarktstand ausfüllen und teilnehmen! LaModula am Mannheimer Maimarkt, Halle 13, Stand 50 und in Stuttgart, Naststraße 19B, Römerkastell (Tel: 0711/25295913, www.lamodula.de)

