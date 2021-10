Sicher vor Einbruch

Fachberater des Polizeipräsidiums Südhessen informieren gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit wieder vermehrt an Informationsständen, wie man sich wirksam gegen Einbrüche schützen kann. So sind sie mit einem Stand auch im Viernheimer Rhein-Neckar-Zentrum zu Gast. Wer sich informieren möchte, hat so die Möglichkeit, das kostenlose Angebot der Polizei auch an der Bergstraße zu nutzen. Am Freitag, 19. November, ist die Polizei im RNZ vor Ort. Zwischen 10 und 15 Uhr stehen die Berater den Centerbesuchern auf der Aktionsfläche vor der Kundeninfo Rede und Antwort.

Wer zu dem Termin keine Zeit hat oder eine persönliche Beratung bei sich zu Hause wünscht, hat unter der Rufnummer 06151/969 - 40444 die Möglichkeit, kostenlos und unverbindlich einen Termin mit einem Fachberater auszumachen.