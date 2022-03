showyourstripes: Zur Earth Hour 2022 Farbe bekennen

Am Samstag, 26. März, heißt es wieder „Licht aus für das Klima!“. Auch in Mannheim schalten Privatpersonen, Verwaltung und Unternehmen die Beleuchtung vieler Gebäude und Sehenswürdigkeiten von 20.30 bis 21.30 Uhr aus. Dazu ruft die Klimaschutzagentur Mannheim auf und lenkt in diesem Jahr das Augenmerk auf den eigentlichen Kerngedanken dahinter: Der Klimawandel ist nicht zu übersehen, doch noch haben wir es in der Hand, etwas dagegen zu tun. Unter #showyourstripes sind alle aufgerufen, mitzumachen.

137 schmale Streifen, von verschiedenen Blau- bis Dunkelrottönen, abwechselnd jedoch mit einem klaren Trend hin zum Rot. Aneinandergereiht erinnern diese nicht nur an einen Strichcode, vielmehr wird auf den allerersten Blick klar, was damit gemeint ist. Die sogenannten „warming stripes“, zu Deutsch die Erwärmungsstreifen, erklären die Klimakrise deutlich und doch ohne große Worte. Anlässlich der diesjährigen Earth Hour nutzt die Klimaschutzagentur Mannheim die eingängige Infografik des britischen Klimaforschers Ed Hawkins, um stadtweit auf die Klimaveränderung aufmerksam zu machen. Doch damit nicht genug: Wie jedes Jahr gibt es ein Mitmach-Event zur Earth Hour. Privatpersonen und Unternehmen sind aufgerufen, die „warming stripes“ kreativ umzusetzen und die Möglichkeiten zum klimafreundlichen Handeln aufzuzeigen.

So können Sie mitmachen!

Die Klimaschutzagentur freut sich über kreative Fotoeinsendungen. Diese können von einem von blau nach rot sortierten Kleiderschrank, über ein farblich passgenau angeordnetes Bücherregal bis hin zu Balkonschmuck in Blau und Rot oder Blumenbeete mit Tulpen, die farblich passen, reichen. Der Kreativität und dem Erfindergeist sind keine Grenzen gesetzt. Fotos der Aktion können per E-Mail an die Klimaschutzagentur Mannheim (info@klima-ma.de) gesendet werden oder über Social Media unter dem Hashtag #showyourstripes und mit Verlinkung der Klimaschutzagentur (@klimaschutzagentur.mannheim) geteilt werden. Unter den kreativsten Umsetzungen der „Warming stripes“ verlost die Klimaschutzagentur nachhaltige Preise.

Licht aus! Klimaschutz an!

Bereits seit 2006 heißt es am letzten Samstag im März „Licht aus! Klimaschutz an!“ Als globales Zeichen für den Schutz unseres Planeten gehen dann im Rahmen der Earth Hour wieder die Lichter unzähliger Gebäude und Sehenswürdigkeiten aus, und das nicht nur in Berlin, Rio oder New York. Auch in Mannheim wird am 26. März wieder symbolisch der Schalter umgelegt und die Beleuchtung vieler Sehenswürdigkeiten und weiterer bekannter Gebäude für eine Stunde ausgeschaltet. Bereits seit 2012 beteiligt sich Mannheim an der weltweiten Klimaschutzaktion.

Unternehmen und Einrichtungen, die mitmachen möchten, werden gebeten, sich anzumelden. Im Anschluss werden sie in die Unterstützergalerie auf der Website der Klimaschutzagentur aufgenommen sowie auf der Seite des WWF angemeldet. Mehr Informationen rund um die Earth Hour in Mannheim sowie das Anmeldeformular finden Sie unter www.klima-ma.de/nachhaltig-leben/earth-hour-2022. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an 0621-862 484 10 oder info@klima-ma.de. red/pr