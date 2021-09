Shopping-Trip voller Highlights

Ab Samstag, 2. Oktober, ist es wieder so weit: Das Rhein-Neckar-Zentrum Viernheim nimmt an der GLAMOUR Shopping-Week teil. Bis zum 9. Oktober findet die beliebte Kooperation zwischen der Mode- und Lifestyle-Zeitschrift GLAMOUR und dem RNZ statt. Während der GLAMOUR Shopping-Week gibt es in 80 Shopping-Centern in ganz Deutschland attraktive GLAMOUR Rabatte in teilnehmenden Stores und eine glamouröse Überraschungs-Box als Geschenk ab einem Einkaufswert von mindestens 50 Euro an einem Tag.

Die Rabatte zu nutzen, ist ganz leicht: Einfach die GLAMOUR Shopping-Card oder die GLAMOUR Shopping-App vorzeigen und das Einkaufsvergnügen der Extraklasse kann beginnen.

Bei den GLAMOUR Partnern warten zahlreiche Rabatte auf die Kunden. Zusätzlich wird der Einkauf mit einer glamourösen Überraschungs-Box im Wert von 15 Euro belohnt, wenn der Kunde die entsprechenden Kassenbons an der Kundeninformation vorzeigt.

Alle teilnehmenden GLAMOUR Stores sind mit großen GLAMOUR Shopping-Week-Plakaten in den Schaufenstern gekennzeichnet. Spannende News rund um die GLAMOUR Shopping-Week gibt es zudem auf dem RNZ-Account auf Instagram und Facebook.

Selbstverständlich sollten die Kunden für ein unbeschwertes Einkaufsvergnügen auch während der GLAMOUR Shopping-Week die aktuellen Informationen zu den Öffnungszeiten und den behördlichen Corona-Auflagen beachten. Aktuelle Informationen zu den Maßnahmen vor Ort sind stets auf der Homepage des RNZ unter www.rhein-neckar-zentrum-viernheim.de zu finden.