Schmuckstücke fürs Regal

Ein seidenes Lesebändchen, ein Einband aus edlem Papier, eine besondere Schrift, ein farblich passender Schuber: Viele neue Bücher fallen derzeit durch ihre aufwendige Gestaltung auf. Die Verlage reagieren damit auf ein verändertes Leseverhalten, wie Katharina Hesse von der Stiftung Buchkunst erklärt. „Mehr Leser*innen wünschen sich – gerade in Corona-Zeiten – besondere und langlebige Bücher“, sagt die Geschäftsführerin der Stiftung in Frankfurt am Main. „Sie kaufen bewusster, weil sie wissen, dass sie viel Zeit mit den Büchern verbringen werden.“ Der Trend zu mehr handwerklicher Qualität ähnele dem in anderen Bereichen der Gesellschaft. „Das ist wie die Abkehr vom Discounter bei Möbeln.“

Auf dem Buchmarkt bedeutet das: Mehr Titel heben sich ab durch auffallende Cover, Einbände aus Textil oder mit eingeprägten Motiven, durch knallig bunte Buchrücken, ungewöhnliche Formate oder Illustrationen. „Bei vielen Büchern wird inzwischen ein sehr großes Augenmerk auf die Ausstattung gelegt“, bestätigt Alexandra Stender. Sie ist Herstellungsleiterin beim Suhrkamp-Verlag in Berlin, der schon ab den 60er Jahren mit der edition suhrkamp in Spektralfarben einen Hingucker im Bücherregal schuf.

Der derzeitige Trend zu hochwertiger Ausstattung sei bei Verlagen deutschlandweit sowohl bei Belletristik als auch bei Sachbüchern zu beobachten, sagt Stender. „Das Objekt Buch wird als Ganzes in Szene gesetzt.“ Besonders zugenommen habe bei vielen Lesern gerade in der Pandemie die „Sehnsucht nach Haptik, nach der befühlbaren Variante“: „Da vieles total digital geworden ist, wünschen sich mehr und mehr Menschen ein schönes Buch, das sie in Ruhe anfassen, im eigenen Tempo lesen, zur Seite legen oder irgendwann dekorativ im Regel aufstellen können.“

Ein gedrucktes Buch spreche anders als ein E-Book alle Sinne an: Gestalterische und herstellerische Faktoren wie Ästhetik, Haptik, Gewicht, Dicke und Geruch spielten eine wichtige Rolle. Das gelte nicht nur für gebundene Neuerscheinungen, sondern auch für Taschenbücher. „Auch hier wird zunehmend mit unterschiedlichen haptischen Papieren gearbeitet, so dass manche Bücher zu regelrechten Handschmeichlern werden.“

Auch der Wissenschaftshistoriker Michael Hagner sieht in schönen Büchern eine Antwort auf die Digitalisierung. „Die Buchkultur ist durch E-Books in eine neue Phase geraten, in der Möglichkeiten des materiellen Mediums wieder einmal neu ausgelotet werden“, sagt der Forscher der ETH Zürich, der sich in seinem Werk „Die Lust am Buch“ mit dem Thema beschäftigt hat. Da „Hörbuch und E-Book eben nur eine begrenzte Alternative bieten, wie sich in den letzten Jahren herausgestellt hat“, hat das gedruckte Buch seiner Einschätzung nach eine sehr günstige Zukunft – eine originelle Gestaltung könne dabei helfen.

Damit belebt ausgerechnet die Digitalisierung eine alte Kulturtechnik neu: Die Buchgestaltung geht zurück bis in die Zeit vor Erfindung des Buchdrucks. Schon vom 4. Jahrhundert an wurden handgeschriebene Bücher mit Ornamenten, Bildern und farbigen Überschriften verziert. In der Renaissance und im Barock blühte die Buchkunst weiter auf, bis die Industrialisierung im frühen 19. Jahrhundert billigere Produktionen für den Massenmarkt wie das moderne Taschenbuch möglich machte.

Und auch wenn die Buchkultur nun wieder ein Comeback erlebt – mit „der Holzhammer-Methode“ dürfe die Ausstattung nicht übertrieben werden, betont Stender. „Manches ist auch zu viel, Typographie und Gestaltung sollten immer den Inhalt des Buchs unterstreichen und eine Einheit damit bilden.“

Das betont auch Stefanie Langner aus der Herstellungsleitung der S.-Fischer-Verlage in Frankfurt: „Im Kern der Gestaltung steht die Lesbarkeit.“ Im besten Fall könne etwa eine zu Inhalt, sprachlichem Ton und zeitlicher Verortung passende Schrift einen Text stärken. So habe der Verlag für den Titel „1913“ von Autor Florian Illies eine Schrift gewählt, die im selben Jahr entworfen wurde – das unterstütze die „zeitliche Atmosphäre“. Insbesondere bei illustrierten Neuausgaben etwa von Heinrich Mann oder George Orwell lege Fischer großen Wert auf ein „stimmiges ästhetisches Gesamtergebnis“ aus Umschlagmaterial, Grafik, Schrift und Bebilderung.

Dabei haben oft auch die Verfasser einen Einfluss auf das „individuelle Kleid“ eines Buchs, wie Katrin Jacobsen erklärt, Herstellungsleiterin beim Kölner Verlag Kiepenheuer & Witsch. „Manche Autorinnen und Autoren haben Lieblingsschriften und wünschen natürlich eine individuelle Gestaltung.“ Bei Kiepenheuer habe die Buchgestaltung sehr hohen Stellenwert, der Verlag sei dafür schon mehrfach von der Stiftung Buchkunst ausgezeichnet worden, etwa für „Man möchte manchmal wimmern wie ein Kind“ von Heinrich Böll (2018) oder für den von Kat Menschik illustrierten Band „Unheimliche Geschichten“ von Edgar Allan Poe (2019).

Auch dieses Jahr prämiert die Stiftung wieder insgesamt 25 Publikationen aus fünf Kategorien. Bis zum Stichtag Ende März haben die Verlage nach Angaben von Geschäftsführerin Hesse mehr als 600 Kandidaten eingereicht. Ende Juni wird bekanntgegeben, welche die „Schönsten deutschen Bücher 2021“ sind. epd