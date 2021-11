Roter Teppich für Intensivpflege

Am 31. Januar verwandelt sich das Lernkrankenhaus TheSiMa in eine Festivalbühne – stilecht mit rotem Teppich, Film-Vorführungen, Kino-Plakaten und Popcorn: Beim „Pflegefestival #UMMdenken“ zeigt das Universitätsklinikum Mannheim in Mitmach-Simulationen, Vorführungen und Filmen, wie vielfältig die Pflege auf Intensivstationen und in der Anästhesie ist. Eingeladen sind alle Pflegekräfte, die sich für dieses spannende Tätigkeitsfeld interessieren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit original Arbeitsgeräten und Patientenpuppen zeigen die Intensivpflege-Teams unter anderem eine OP-Einleitung oder die Erstversorgung eines Frühgeborenen nach einem Kaiserschnitt. Festival-Teilnehmende können auch verschiedene Formen der künstlichen Beatmung kennenlernen und eine sogenannte High-Flow-Beatmung an sich selbst ausprobieren. Zu den Mitmach-Simulationen gehören außerdem die Versorgung einer Patientin mit Hirnblutung oder das Training einer Herzdruckmassage an einer Patientenpuppe, die per Computer sehr lebensecht gesteuert wird.

„Wir wollen spannende Arbeitsgebiete in Intensivmedizin und Anästhesie zeigen, die wir ausgebildeten Pflegekräften im Universitätsklinikum bieten können“, sagt Pflegedirektorin Yvonne Dintelmann. Gerade in diesen Bereichen werden deutschlandweit besonders dringend Pflegekräfte gesucht. „Mit dem Pflegefestival wollen wir auch Berührungsängste abbauen. Intensiv- und Anästhesiepflege sind zwar anspruchsvoll, aber vor allem auch sehr bereichernd. Außerdem bieten die Bereiche tolle Chancen zur beruflichen Weiterentwicklung“, erläutert die Pflegedirektorin. „Ich lade alle Kolleginnen und Kollegen aus der Pflege herzlich ein, sich davon am 31. Januar einen Eindruck zu verschaffen“, so Dintelmann. pr/umm