Robust und unabhängig

Boxberg. Im Detail werden neben Standardprodukten wie Dach- und Thermoventilatoren in Windischbuch auch Axial-, Jet- und Tunnelventilatoren hergestellt. Seit 2019 steht die zunehmende Fertigungstiefe im Fokus. Dafür wurden zahlreiche neue Mitarbeiter eingestellt und mehr als eine Million Euro in den Maschinenpark investiert. Jens Killer, Projektleitung der Geschäftsführung: „Das stärkt unser Fachwissen, mit dem wir die Performance und die Qualität der Produkte weiter optimieren. Wir können jetzt individueller und schneller auf kundenspezifische Wünsche reagieren.“

Dieser Eigenproduktion ist es auch zu verdanken, dass sich die allgemein von der Industrie beklagten Pandemie-Effekte (Abhängigkeit von Zulieferern, Preiserhöhungen, Lieferengpässe) bei Systemair weniger stark niederschlugen.

„Es ist nicht üblich, dass in solch einem Umfang für eine Eigenfertigung in Deutschland investiert wird. Das ist natürlich ein klares Statement der Systemair-Gruppe zum Standort Boxberg“, so Fischer. bm