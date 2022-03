Qualität an oberster Stelle

Kunden mit Qualitätsbewusstsein werden bei Betten Zimmermann, dem ältesten Bettenfachgeschäft in Mannheim, fündig. Individuelle Beratung zur Zufriedenheit des Kunden hat in Q 2, 4 seit den Siebzigerjahren oberste Priorität.

Inhaber Siegfried Ulbrich legt dabei großen Wert auf ausführliche Gespräche. „Es gilt, die Ursachen von unruhigem oder sogar schmerzgeprägtem Schlaf herauszufinden und den Kunden optimal zu beraten“, so der Inhaber. „Wir können als Experten Hintergründe umfassend erklären und Lösungen anbieten“, führt Ulbrich weiter aus und weist damit auf die Supermarkt-Philosophie hin, die in den vergangenen Jahren immer mehr zugenommen hat.

Während der Corona-Pandemie kann die Beratung kontaktlos übers Telefon erfolgen. Generell werden die Matratzen sowie Bettgestelle und Lattenroste kostenlos nach Hause geliefert – dabei spielt die Entfernung keine Rolle. Alte Schlafmöbel werden ohne Aufpreis zur Entsorgung mitgenommen. Wenn gewünscht, werden auch alte Federbetten direkt mitentsorgt.

„Falls der Kunde innerhalb von 14 Tagen merkt, dass die Festigkeit der Matratze für ihn nicht passt, tauschen wir den Matratzenkern auf Wunsch aus“, so Ulbrich. „Denn wenn man in dieser Zeitspanne nicht glücklich mit dem Produkt ist, wird man es nie.“ Zum Ziel hat sich das Fachgeschäft die Zufriedenheit seiner Kunden gesetzt. Dass dies funktioniert, zeigt sich immer wieder, wenn neue Kunden auf Empfehlung ihren Service in Anspruch nehmen. „Wir freuen uns, wenn unsere Kunden mit unser Leistung und unserem Angebot zufrieden sind und uns dann auch weiterempfehlen“, sagt Ulbrich.

Ergänzend zur Beratung in Q 2, 4 bietet Betten Zimmermann auch Hausberatung an. So kann bei den Kunden direkt das bereits vorhandene Bettgestell begutachtet werden und entsprechend ein neuer Lattenrost oder ein Motorrahmen empfohlen werden. Und sollte es mal Probleme mit dem Motorrahmen geben, wird keine Ferndiagnose erstellt, sondern ein Fachmann kommt zu einem nach Hause und schaut sich genau an, was nicht funktioniert. Je nach Problem wird dieses auch direkt behoben.

Als eines der wenigen Fachgeschäfte in Mannheim füllt Betten Zimmermann außerdem Kissen und Decken mit Federn- und Daunenqualitäten individuell auf Kundenwunsch. „Gerne beraten wir zu Material und Füllmenge.“

Das Fachgeschäft in den Quadraten führt neben Matratzen, Kissen und Decken auch Bettwäsche, Frottierwaren und Tischdecken. pr/imp