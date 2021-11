Produkte im LU-Look

In unmittelbarer Nachbarschaft zum Ludwigshafener Weihnachtsmarkt hat die Tourist-Information am 28. November zum verkaufsoffenen Sonntag in der Ludwigshafener Innenstadt geöffnet. Von 13 bis 18 Uhr können dort allerlei Artikel mit Bezug zur Stadt am Rhein erworben werden.

Der winterliche Glühwein lässt sich in der mattierten und limitierten Glastasse mit Ludwigshafener Aufdruck genießen. Auch Dubbegläser in Ludwigshafener Mundart-Edition sind in der Tourist-Information am Berliner Platz 1 erhältlich. Gefragter Artikel in der umfangreichen Angebotspalette kostenfreier Informationsbroschüren zu Ludwigshafen und der gesamten Metropolregion ist das Heft, das die „Schennschde Egge vunn Ludwigshafe“ in Pfälzer Mundart vorstellt.

Vielseitige Geschenkidee

Unterschiedlichste Produkte aus Ludwigshafen oder mit deutlichem Bezug zu dieser Stadt in immer wieder anderen Zusammenstellungen werden seitens der Tourist-Information Ludwigshafen in sogenannten Ludwigshafen Boxen angeboten. Aktuell wird das XL-Format dieser Box vorgestellt. Für das nahende Weihnachtsfest eine originelle Geschenkidee.

Der Anker, das markante Emblem des Ludwigshafener Stadtwappens, spielt aktuell bei gleich drei neuen Verkaufsartikeln der Tourist-Information Ludwigshafen eine zentrale Rolle. Ein ideales Accessoire für die Weihnachtsbäckerei ist die Ausstechform in Form eines Ankers. Auch die Pfalznudel ist nun in Ankerform erhältlich. Die 250 Gramm Packung enthält Nudeln aus Durum-Hartweizengrieß in einer Mischung gelber und roter Nudeln, die somit in die Richtung der Grundfarben des Ludwigshafener Stadtwappens tendieren. Und selbst die überaus beliebte und in bereits zahlreichen Varianten erhältliche Ludwigshafener Bade-Ente wird nun auch mit markant rotem Anker auf der Brust angeboten.

Erhältlich sind alle Artikel ab sofort exklusiv bei der Tourist-Information Ludwigshafen am Berliner Platz 1. torkl