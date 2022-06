Precision is our profession

Wertheim. Das Produktprogramm umfasst unter anderem Werkstück-Spannvorrichtungen wie Spanndorne und Spannfutter in hydraulischer, mechanischer oder hydromechanischer Ausführung, die unter der Produktmarke „Königdorn®“ für ihre Qualität bekannt sind. Die Spannwerkzeuge werden in der Regel individuell und maßgeschneidert für die Anforderungen der Kunden entwickelt und als Einzelstücke oder in Kleinserien produziert.

Die Art der Werkstücke, die auf diesen Präzisionsprodukten bearbeitet werden, reicht von Flugzeugbauteilen über Komponenten für Automobile und Baumaschinen bis hin zu Zahnrädern für Windkraftanlagen. Dank des auf dem Königdorn® meist durchgeführten, letzten Bearbeitungsschrittes lassen sich Rundlaufgenauigkeiten von wenigen tausendstel Millimeter erzielen. Als Erstausrüster der Werkzeugmaschinenhersteller ist das Familienunternehmen zudem immer in die neuesten Technologieentwicklungen eingebunden und gibt seinerseits als Systemanbieter neue Impulse. In der Automobilindustrie erhöht die Umstellung auf elektrische Antriebe die Qualitätsansprüche. Auch daran hat man sich in Bestenheid schon angepasst.

Die Kunden honorieren das: Im Jahr 2015 wurde der 75.000ste Königdorn® ausgeliefert – aktuell ist der 100.000ste greifbar nah. bm