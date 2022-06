Präziser Rundlauf

David Ries, Konstrukteur bei König und Profisportler im Firmen-Trikot. © Wilhelm König Maschinenbau GmbH

Wertheim. David Ries ist Mitarbeiter in der Konstruktion und seit 2017 begeisterter Radfahrer. Vom Mountainbike stieg er nach einem Jahr auf das Rennrad um. Seither nimmt er sehr erfolgreich an Wettbewerben teil – mittlerweile im Firmentrikot des Wertheimer Maschinenbauzulieferers. Im September 2021 erreichte er beim Radrennen Eschborn-Frankfurt die Segmentbestzeit auf der längsten und schnellsten Abfahrt des Rennens. Um solche Ergebnisse zu erzielen, braucht es ganzjähriges Training, einwandfreies Material, ausgewogene Ernährung, spezifische Regenerationsphasen sowie Disziplin und Ehrgeiz. In diesem Jahr bestreitet David Ries den Tannheimer Tal Rad-Marathon und den Arlberg Giro. bm