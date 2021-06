Pkws regelmäßig überprüfen lassen

Alle Fahrzeuge, die auf deutschen Straßen unterwegs sind, müssen den Ansprüchen der Straßenverkehrsordnung in puncto Sicherheit genügen. Daher ist es äußerst wichtig, sein Fahrzeug in regelmäßigen Abständen auf seine Verkehrssicherheit prüfen zu lassen. Hierfür steht alle zwei Jahre die sogenannte Hauptuntersuchung (HU) an. Dabei handelt es sich um eine zerlegungsfreie Sichtprüfung. Diese beinhaltet eine Funktions- und Wirkprüfung der für die Verkehrssicherheit relevanten Bauteile und Systeme am Kraftfahrzeug.

AdUnit urban-intext1

Wenn das vorgestellte Fahrzeug allen Ansprüchen genüge leistet, wird eine neue Prüfplakette ausgestellt und auf dem hinteren Kennzeichen angebracht. Dieser ist dann auch zu entnehmen wann die nächste HU ansteht: In der Mitte dieser steht das Jahr der nächsten Prüfung. Die Plakette ist so angebracht, dass der Monat, in dem die HU fällig wird, oben steht.

Durchgeführt wird die HU – die auch die Abgasuntersuchung beinhaltet – von amtlich anerkannten Prüforganisationen. Sollte etwas beanstandet werden, muss binnen vier Wochen eine Nachprüfung erfolgen. lg