PINKs next Top-Modell

Wertheim. Alljährlich veranstaltet die International Forum Design GmbH (iF) einen der weltweit bekanntesten und geschätzten Designwettbewerbe: den iF Design Award. Diese Auszeichnung ist ein weltweit anerkanntes Symbol für exzellentes Design. 2021 bewarben sich Unternehmen aus 60 Ländern mit knapp 10 000 Produkten darum; PINK hat in der Kategorie „Produkt“ gewonnen, und zwar mit den modularen Vakuumlötsystemen der VADU-Baureihe. Ihr Design wurde in Kooperation mit der CaderaDesign GmbH (Würzburg) entwickelt. Das Basismodell kann um ein oder zwei Module erweitert werden, so dass bis zu vier Kammern entstehen. So ist das System von der Kleinserie bis zur Massenproduktion einsetzbar.

In der Auszeichnung heißt es dazu „Module und Funktionen lassen sich leicht integrieren und fügen sich nahtlos in den schlanken Formfaktor des Systems ein. Details wie der fließende Übergang von der dunkelgrauen Seitenwand zur Frontblende sind ein starkes Designelement.“ Bei PINK freut man sich, dass auch externe Experten von den Produkten beeindruckt sind. bm