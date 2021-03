  Optimale Anpassung mit dem Rücken-Messportal

Das Fachgeschäft Betten Lang in der Schnurgasse 24 in Frankenthal bietet ein umfangreiches Angebot an Komfortrahmen, sowie das Schlafsystem Ecco2 von Röwa, Sponsor der Rhein-Neckar-Löwen, und somit größtmögliche Individualisierung bei motorisch verstellbaren Bettsystemen.

Die Röwa Komfortrahmenwelt besteht aus verschiedenen motorisch verstellbaren Lattenrosten, die eine individuelle Einstellung für den Kopf-, Rücken-, Ober- und Unterschenkelbereich ganz bequem auf Knopfdruck ermöglichen. Die Basis bilden qualitativ hochwertige Rahmen aus massivem Buchenholz, das aus nachhaltiger Forstwirtschaft von der Schwäbischen Alb stammt. Die mindestens siebenfach verleimten Buche-Federholzleisten lagern in hochelastischen, flexiblen und dauerhaltbaren Kautschukelementen.

Und so wird das Bettsystem zum Maßanzug: Zunächst nimmt der Fachberater Größe, Gewicht, die Breite der Schultern und des Beckens, die Lordose sowie die Knieposition auf. Die Daten erfasst er mit dem Röwa Rücken-Messportal, das auf wissenschaftlichen Untersuchungen basiert. Die ermittelten Werte überträgt er anschließend auf den Lattenrost, der dreidimensional justierbar ist.

Optimal ergänzt wird der Lattenrost durch die Matratze. Diese nimmt aufgrund der integrierten Technik sensibel die Einstellungen auf und passt sich der Körperkontur des Schlafenden an. pr/red