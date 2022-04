Neue Unternehmensstrategie

Boxberg-Schweigern. Seit mehr als 60 Jahren steht HOFMANNS für Kulinarik, Handwerk und Qualität. Das Unternehmen ist Spezialist für hochwertige, von Hand gekochte Menüs und maßgeschneiderte Verpflegungskonzepte für die Betriebs- und Sozialverpflegung sowie den Health-Care-Bereich und Catering-Services. „Wir haben in den vergangenen Jahren viel in die Weiterentwicklung investiert, um unsere Marktposition zu festigen und weiter auszubauen“, so Dennis Gmeiner, CEO bei HOFMANNS. „Ein wichtiger Meilenstein der Neuausrichtung ist unser Marken-Relaunch und der neue Name HOFMANNS.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Starker Partner auf Augenhöhe

HOFMANNS setzt seit jeher auf hohe Qualität. Das gilt sowohl für die Produkte als auch für den Service. Mit der Manufaktur und einer eigenen Metzgerei, mit regionalen Lieferanten, individuellen Menüangeboten sowie mit umweltgerechten Verpackungs- und Transportlösungen ist das Unternehmen ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in der Region.

Mit Blick in die Zukunft treibt HOFMANNS Innovationen und Nachhaltigkeit bei Produkten und Prozessen weiter voran. „Wir arbeiten mit starken Partnern zusammen“, sagt Dennis Gmeiner. „Wir agieren innovativ und modern, dabei bieten wir neue Konzeptlösungen, die einen echten Mehrwert bieten.“ Ziel sei es, den Kunden noch stärker in den Fokus zu rücken und neue Bereiche zu erschließen. HOFMANNS will damit schrittweise noch effizienter werden und sich als Marktführer etablieren.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

www.hofmanns.de