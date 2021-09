Nächster Halt: Job und Karriere!

Auf einer Rundfahrt durch die Mannheimer Innenstadt informiert die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) über gewerblich-technische Berufe, die Jobmöglichkeiten im Fahrdienst und die Ausbildung beim größten Verkehrsunternehmen der Region.

Mit über 2300 Beschäftigten entlastet die rnv die Straßen und leistet einen Beitrag zum Klimaschutz, zu sauberer Luft und weniger Lärm. In der Corona-Pandemie zeigt die rnv außerdem, dass sich die Menschen in der Region auch in Krisenzeiten auf das Unternehmen verlassen können. Allerdings wächst der Personalbedarf. Denn trotz der Corona-Pandemie stehen die Zeichen auf Wachstum und ÖPNV-Ausbau. Aus diesem Grund setzt das Unternehmen in seiner Personalstrategie bereits seit einigen Jahren unter anderem auch auf ein innovatives und erfolgreiches Format: das Job-Speed-Dating.

Bewährtes Format kann wieder stattfinden

Bereits im Oktober 2019 fand das erste rnv Job-Speed-Dating statt. Die Idee: Jobinteressierte lernen den potenziellen Arbeitgeber rnv direkt und unkompliziert auf der Strecke persönlich kennen. Erst danach kommen die Bewerbungsformalitäten. Auf dem Weg zum Kennenlerngespräch kommt das Unternehmen potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern entgegen: Mit einer Straßenbahn geht es mehrere Stunden lang durch die Mannheimer Innenstadt. Dabei können alle 15 Minuten Fahrgäste für neue Gespräche einsteigen. Nachdem die rnv aufgrund der Corona-Pandemie zwischenzeitlich das Konzept für das Job-Speed-Dating anpassen musste, geht es nun wieder mit einer Bahn durch Mannheim. Am Mittwoch, 15. September, fährt die unverkennbar gestaltete „Arbeitgebermarkenbahn“ der rnv jeweils zwischen 11 bis 13 Uhr, 15 bis 17 Uhr und 18 bis 20 Uhr alle 15 Minuten ab Paradeplatz ihre Runde durch die Mannheimer Innenstadt. Mitarbeitende der rnv warten in der Bahn, um Fragen zu beantworten, Einblicke in Ausbildungs- und Arbeitsbereiche zu geben und einen ersten Blick in mitgebrachte Bewerbungsunterlagen zu werfen. Übrigens: Beim ersten Speed-Dating führe die Fahrt mit der Bahn für die Hälfte der Bewerberinnen und Bewerber zu einem Vorstellungsgespräch und für ein Viertel zu einem Job.

Erfolgreiche Zusammenarbeit

Für die Nachwuchsgewinnung setzt die rnv allerdings nicht nur auf innovative Konzepte, sondern auch auf starke regionale Partner. In enger Kooperation mit der Bundesagentur für Arbeit Mannheim wurden in den vergangenen Jahren viele gemeinsame Projekte angestoßen und zahlreiche Menschen haben bei der rnv eine berufliche Zukunft gefunden, wie Thomas Schulz, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Mannheim, weiß. „In den letzten Jahren hat die rnv sehr viel auf die Beine gestellt und dabei auch Menschen in Arbeit gebracht, die Ihre eigenen Chancen auf dem Arbeitsmarkt eher kritisch gesehen haben“, so Schulz. „Als Bundesagentur für Arbeit Mannheim unterstützen wir solche Initiativen selbstverständlich gerne. In der Vergangenheit haben wir beispielsweise in Projekten zur Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten oder bei der Weitervermittlung ehemaliger Galeria-Kaufhof Mitarbeiter mit der rnv zusammengearbeitet.“ „Der Erfolg zeigt, was möglich ist, wenn starke regionale Partner Hand in Hand zusammenarbeiten“, pflichtet ihm Steffen Grimm, der Personalchef der rnv, bei. „Man kann die Wichtigkeit dieser Zusammenarbeit nicht genug betonen. Als rnv dürfen wir uns nicht entspannt zurücklehnen und darauf warten, dass Bewerbungen bei uns eingehen. Unser Personalbedarf, insbesondere in den technischen Bereichen und im Fahrdienst, ist trotz der Erfolge der letzten Jahre weiterhin hoch“, so Grimm. „Viele unsere Kolleginnen und Kollegen stehen vor dem wohlverdienten Renteneintritt und gleichzeitig müssen wir in den kommenden Jahren unser Angebot ausweiten, wenn die Verkehrswende gelingen soll. Großereignisse wie die Bundesgartenschau in Mannheim 2023 müssen ebenfalls gestemmt werden.“ Allerdings hat man bei der rnv nicht nur ein Augenmerk auf die Personalgewinnung, sondern auch auf die Bindung von Mitarbeitenden. „Wir wollen nicht nur Menschen einstellen, sondern wir wollen diese Menschen auch langfristig im Unternehmen halten. Deshalb haben wir in den letzten Jahren sehr viel dafür getan, die Attraktivität der rnv als Arbeitgeber zu steigern –vor allem im Fahrdienst.“

rnv als Arbeitgeber– attraktiv und krisensicher

Zu den vielen guten Gründen, sich bei der rnv zu bewerben, zählen unter anderem tarifvertragliches Gehalt und Sozialleistungen, vielfältige Zusatzleistungen wie betriebliche Altersvorsorge, ein Modell für altersgerechtes Arbeiten für ältere ab 55 Jahre, Gesundheitsförderung, Betriebssport, Mitmachprojekte für die gesamte Belegschaft und vieles mehr. Darüber hinaus finden Bewerberinnen und Bewerber bei der rnv etwas, dass in Zeiten, in denen viele Wirtschaftszweige aufgrund der Corona-Pandemie stark unter Druck geraten, besonders wichtig ist: Einen sicheren Arbeitsplatz mit langfristiger Perspektive.

Weitere Veranstaltungen

Da die rnv als Verkehrsunternehmen nicht nur in Mannheim, sondern in einem großen Verkehrsgebiet zwischen Pfälzer Wald und Odenwald aktiv ist, ist sie auch andernorts in der Metropolregion auf Bewerbersuche. Aus diesem Grund gastiert ein Bus der rnv am 17. und 18. September in verschiedenen Städten in der Region, um über Jobmöglichkeiten im Unternehmen zu informieren. Weitere Informationen unter www.rnv-online.de/job-speed-dating. red