Musik aus zwei Jahrhunderten

Mannheim. Mit einem Streichkonzert startet die Musikbibliothek der Stadtbibliothek Mannheim. Noé Inui und Covadonga Alonso (Violine), Julien Heichelbech (Bratsche), und Fritjof von Gagern (Cello), präsentieren in ihrem Kammermusikkonzert „Saiten-Impressionen“ am Montag, 19. September, 18 Uhr, im Dalbergsaal im Dalberghaus N 3, 4, Werke von Eugène Ysaye und Franz Schubert. Auf Ysayes 1916 entstandene Sonate „Le Londres“ für zwei Violinen und Viola folgt das 1824 komponierte Streichquartett „Der Tod und das Mädchen“ von Franz Schubert. Um vorherige Reservierung wird gebeten vor Ort in der Musikbibliothek, N 3, 4, telefonisch unter 0621/293-8900 oder per E-Mail unter stadtbibliothek.musikbibliothek@mannheim.de. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1