Meilensteine der PAN-DUR-Historie

1986: Firmengründung durch den Kauf des Firmenmantels der PAN-DUR GmbH (Weberei in Berlin) und Sitzverlegung nach Ravenstein. In den Folgejahren systematischer Aufbau „aus der Garage heraus“ am Wohnsitz der Familie in Ravenstein.

Roznava © PAN-DUR

1996: Mit der Rotec GmbH wird eine eigene Produktionsgesellschaft gegründet.

1999: Sitz von PAN-DUR im Regionalen Industriepark Osterburken. © PAN-DUR

1999: Neubau im Regionalen Industriepark Osterburken (RIO), Zusammenführung der beiden Firmen PAN-DUR und Rotec.

PAN-DUR in Horbourg-Wihr (Frankreich) © PAN-DUR

2005: Erweiterung und Hallenneubau

2006: Gründung des Produktionsstandorts in der Slowakei: Roznava.

2009: Neubau einer 2000 Quadratmeter großen Produktionshalle mit Klima-Testraum am Standort Osterburken.

2012: Gründung des Vertriebsstandortes in Frankreich: Horbourg-Wihr.

2013: Übernahme/Gründung des Produktionsstandortes für Glasbearbeitung in Ilmenau.

2015: Auszeichnung mit dem „Top 100“-Siegel für innovative Unternehmen im Mittelstand.

2015/2016: Neubau der Firmenzentrale mit großer Produktionshalle in Boxberg-Windischbuch.

2016 bis dato: Systematischer Aufbau der Produktion in Boxberg nach dem neuesten Stand der Technik sowie stetige Investitionen in Automatisation und Optimierung der Fertigungsabläufe an allen Standorten.

2021: Installation einer Photovoltaik-Anlage in Boxberg zur Versorgung des Standortes mit grünem Strom.

PAN-DUR in Ilmenau © PAN-DUR