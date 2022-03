medicas gestaltet die Hausarztpraxis von morgen

Als Hausärztenetzwerk medicas wollen wir zeigen, dass es auch anders geht – mit Empathie, arbeiten auf Augenhöhe und Gemeinsamkeit. Deshalb sagen wir den Sorgen der Selbstständigkeit, einsamen Entscheidungen und einem Zuviel an Administration den Kampf an. Wir suchen Ärzte und Medizinische Fachangestellte für unsere Praxis in Neustadt an der Weinstraße, die mit uns gemeinsam einen Schritt in Richtung einer fortschrittlicheren und modern-offeneren Firmenkultur gehen möchten!

Bei medicas findest du ein motiviertes Team und kreative Köpfe, die mit dir gemeinsam die hausärztliche Versorgung für uns alle auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir wollen, dass Menschen ihre intrinsische Motivation für Beruf und Mitmenschen leben können – auch deshalb haben wir uns schon früh Gedanken über unsere Organisations- und Unternehmenskultur gemacht. Wir sind auf dem Weg zu natürlichen Hierarchien und wir glauben an Selbstverantwortung und maximalen Freiraum. Unseren Mitarbeitern stehen alle Türen offen, um unsere Organisation, die Praxen und unsere Unternehmenskultur in den nächsten Jahren mitzugestalten. pr/mkw

