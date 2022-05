Ob angehende Bauherren, Küchenfeen, Fitnessfans, Reiselustige, Hobbygärtner, Bücherwürmer oder alles auf einmal – auf dem Maimarkt Mannheim wird Einkaufen zum Erlebnis! In 31 Hallen und auf dem großen Freigelände bieten rund 800 Aussteller Produkte und Dienstleistungen für alle Lebensbereiche: Elf Tage findet man hier Nützliches und Schönes für Alltag und Beruf, aber auch Infos und Trends rund um Top-Themen wie Gesundheit, Politik und Ausbildung. In den Sonderschauen taucht man in andere Welten ein und bestaunt spektakuläre Vorführungen. Prächtige Zuchttiere, atemberaubende Reit-Vorführungen und Wissenswertes für Verbraucher im Spannungsfeld zwischen Romantik und Markt – Tiere gehören von Anfang an zum Maimarkt und sind bis heute ein Markenzeichen.

In den Tierlehrschauen und im Streichelzoo können kleine und große Messe-Besucher Pferd, Kuh, Kalb, Kaninchen, Bienen und Geflügel ganz aus der Nähe betrachten, verschiedene Rassen kennenlernen und direkt vom Züchter jede Menge über moderne und artgerechte Haltung lernen.

Aus der Taufe gehoben wurde der Maimarkt im Jahr 1613, als Pfalzgraf Johann II. von Zweibrücken, der der gerade mal sechs Jahre jungen Quadratestadt die Marktprivilegien verlieh. Damit ist der Maimarkt eine der ältesten Institutionen Mannheims und mit jährlich rund 340 000 Besuchern und einer Ausstellungsfläche von circa 75 000 Quadratmetern die größte Regionalmesse Deutschlands. Der Maimarkt ist Liebling der Kurpfalz und einfach Kult! Der Maimarkt ist noch bis zum 10. Mai täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Besucher und Besucherinnen können nun auf dem gesamten Maimarktgelände ohne Mund-Nasen-Schutz verweilen. fab

