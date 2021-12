Lichtoase mit Wohlfühlfaktor

Bereits in den dreißiger Jahren des vergangenen Jahrhunderts hatte man das Licht als Therapiequelle entdeckt. Die Entwicklung von Antibiotika in den darauf folgenden Jahren bewirkte jedoch eine Umkehr der ärztlichen Sichtweise und ließ diesen Ansatz nach kurzer Blütezeit wieder verschwinden. Dies hat sich heute aber grundlegend geändert: Licht- und Farbtherapien sind anerkannte und bewährte Heilmethoden, die erheblich an Raum gewonnen haben.

Der Zusammenhang zwischen ausreichender Tageslichtversorgung und dem menschlichen Wohlbefinden ist inzwischen allgemein anerkannt. Licht ist eine wesentliche Einflussgröße, wenn es um die Gesundheit geht. Das Licht steuert nicht nur den Zyklus der Natur, sondern lenkt auch den menschlichen Tagesrhythmus. Dabei wird das Licht nicht nur über die Augen, sondern auch über die Haut aufgenommen.

Bekannt ist Licht als Heilmittel für die sogenannte „Winterdepression“ (Seasonal Affective Disorder/SAD, auch „saisonale Depression“ genannt), wird aber auch bei der Behandlung von Hautkrankheiten wie Neurodermitis oder Psoriasis (Schuppenflechte) eingesetzt.

Dieses verstärkte Interesse an einer gesunden und natürlichen Lebensweise findet auch in der modernen Architektur seinen Niederschlag. Vielerorts bemüht man sich um mehr Verständnis und größere Verbreitung des Wissens um die heilende Wirkung des Lichts.

Die beste Lösung für eine maximale Versorgung von Wohnhäusern mit natürlichem Licht stellt ohne Zweifel ein moderner Wintergarten dar. Der gläserne Anbau kann ganzjährig und bei jeder Witterung als Lichtoase genutzt werden. Moderne Funktionsgläser mit sehr guten Wärmedämmwerten machen es zudem möglich, Wintergärten zu bauen, die mit der Heizenergie sorgsam umgehen und den Glasanbau zuverlässig gegen kalte Temperaturen schützen.

Gerade im Winter kann man hier die Strahlen der Wintersonne aufnehmen, auch wenn es draußen bitterkalt ist. In einem mit Licht durchfluteten Raum hat die „Winterdepression“ keine Chance. red