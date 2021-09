Lach’ doch mal

Schon zwei Jahre musste der Mannheimer Comedy-Cup verschoben werden. Zwei Jahre müssen die Besucher des Capitols auf sechs Newcomer und vier Professionals in einem spannenden Live-Wettbewerb um den Lachenden Wasserturm verzichten. Die Corona-Pandemie hat den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber umso größer ist die Vorfreude auf den 21. Mai 2022, an dem der Comedy-Cup dann hoffentlich stattfinden kann.

Aber ganz ohne Lachen geht es natürlich nicht, deshalb bietet das Capitol am Freitag, 8. Oktober, mit Comedy Compact einen Abend mit einem Best-of aus den vergangenen sieben Comedy-Cups. Fünf Comedians zeigen an diesem Abend was sie drauf haben – zwar in keinem Wettbewerb, aber trotzdem mit richtig viel Witz.

Richtig gute Comedians geben sich an diesem Abend die Klinke in die Hand. Bisher bestätigt: Melanie Gerland, Toby Käp, Amir Shahbazz, Luca Brosius und Halid Rizvanovic. Durch den Abend führt erneut der George Clooney von Radio Regenbogen und Comedy-Cup-Moderator Jens Schneider. red

Comedy Compact, Freitag, 8. Oktober, 20 Uhr

