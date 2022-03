Kulinarische Leckereien

Neben den Weinen warten an vielen Stationen kulinarische Leckerbissen auf die Besucher: Musikantenbuckel Kostbar, Weingut Kassner-Simon (Am Musikantenbuckel 7): Roastbeef vom Grill und Spinatknödel in Nussbutter; Weingut Altes Landhaus (Franz-Liszt-Straße 8a): „Peters Germanenspieß“ und mehr; Winzerhof Pirmann (Großkarlbacher Straße 8): Pfälzer Spezialitäten und Fleischspieße; Restaurant und Weingut Weisbrod (Gewerbestraße 7): Lachs-Röllchen an Blattsalaten, Basilikumsüppchen mit Spargel und mehr; Weingut Kreuzhof (Erpolzheimer Straße 1): Flammkuchen, Dampfnudeln mit Vanillesauce und mehr; Winzerhof Rehg (Herrenstraße 2): Tafelspitz mit Meerrettichsoße; Weingut Kirchner (Burgstraße 21): in Rotwein geschmorte Schweinebäckchen mit Bratkartoffeln und mehr; Restaurant Atable (Hauptstraße 29): französische Fischsuppe Bourride mit Sauce Rouille (bis 18 Uhr); Café Zucker & Salz (Hauptstraße 4): Frühstück, Kaffee, Kuchen, Belgische Waffeln und Flammkuchen; Weinstube Weinreich (Hauptstraße 25): Katzweilerer Bachforelle; Weinstube an der Bach (An der Bach 4): „Backofengeheimnis“; 0815 Extrem gut® (Burgstraße 4): Flammkuchen mit Spargel, Rodi Sun® eingelegte Himbeeren; Thailaden und Gärtnerei Oberholz (Weisenheimer Straße 30): verschiedene thailändische Spezialitäten. imp

