Komfortbetten für jeden Bedarf

Guter Schlaf sorgt für Lebensqualität und gleichzeitig für Gesundheit. Und genau darum dreht sich alles bei Betten Lang. Das Fachgeschäft in Frankenthal ist der Ansprechpartner, wenn es darum geht, für sich das perfekte Bett und die entsprechende Ausstattung zu finden. „Komfort und Wohlbefinden hängen oft maßgeblich davon ab, ob wir uns in unserer Umgebung heimisch und sicher fühlen. Da wir rund ein Drittel unseres Lebens mit Schlafen verbringen, sollte gerade der Schlafbereich ein Ort mit möglichst wenig Kompromissen sein“, erklärt Inhaber Thomas Curschmann, der gemeinsam mit seiner Frau Stefanie das Geschäft in vierter Generation führt.

AdUnit urban-intext1

Der neueste Trend: höhenverstellbare Komfortbetten. Was bei vielen Möbel am Arbeitsplatz oder Autositzen selbstverständlich ist, nimmt auch immer mehr Einzug ins Schlafzimmer. So führt Betten Lang individuelle Einzel- oder Doppelbetten mit hoher Funktionalität in modernem oder klassischem Design, die sich nahezu mit jedem Einrichtungsstil kombinieren lassen. „Die Häuslichkeit und Selbstständigkeit zu erhalten, ist ein Grundbedürfnis unserer Gesellschaft und genau das ist mit Betten der Firma Kirchner möglich“, erklärt Stefanie Curschmann: „Besonders die integrierte Höhenverstellbarkeit um bis zu 38 Zentimetern bietet ein Maß an Sicherheit, und das Aufstehen fällt dadurch viel leichter. Im abgesengten Zustand ist das Liftsystem praktisch unsichtbar.“ Angenehmer Nebeneffekt: Die variable Höhe eignet sich auch hervorragend als Haushaltshilfe, beispielsweise beim Bettenmachen. Ob man nun ein schickes Polsterbett oder lieber traditionell ein Holzbett wählt, ist natürlich Geschmackssache. Alternativ bietet Betten Lang auch Bettgestelle der Firma Reichert an. Die Bettenkollektion ist sehr vielseitig, hat aber eine Gemeinsamkeit: die Komforthöhe. Dieser bequeme Vorteil steckt in Einzelbetten, Doppelbetten und auch in kombinierbaren Bettmodellen, die in verschiedenen Holzarten wie Wildeiche, Eiche, Buche oder Kernbuche gefertigt werden. Durch die Vielzahl der möglichen Varianten sind diese Betten wahre Verwandlungskünstler.

Das Fachgeschäft ist ebenfalls spezialisiert auf ergonomische Schlafsysteme und ist einer von 500 zertifizierten Betrieben in Deutschland, die jährlich von der Aktion „Gesunder Rücken“ geschult und geprüft werden. Die hauseigene Manufaktur für maßgenaue Anfertigung von Daunendecken sowie die Bettfedernreinigung vor Ort ist ein besonderer Service des Hauses. Ein von Stefanie Curschmann zusammengestelltes feines Sortiment hochwertiger Bettwäsche, Bademäntel und kuscheliger Homewear namhafter Hersteller lässt keine Wünsche offen. Die jahrelange Erfahrung und das enorme Fachwissen sind ein Garant für einen tollen Service und eine erstklassige Beratung.