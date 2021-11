Kleiner, aber dennoch oho

Die Lange Nacht der Kunst und Genüsse – in diesem Jahr freuen sich zahlreiche Einzelhändler, ihre Türen wieder zu diesem Anlass öffnen zu können. Dafür haben sie sich auch einiges einfallen lassen – ob kulinarisch oder künstlerisch. Denn nach der Zeit der Lockdowns wollen sich viele der Gewerbetreibenden auch einfach noch einmal bei ihren Kunden und auch Mitarbeitern für die Treue bedanken.

Seit mehr als zehn Jahren findet die Lange Nacht der Kunst und Genüsse jedes Jahr statt – mit einer Ausnahme 2020. Regelmäßig lockten in den Jahren vor der Corona-Pandemie über 250 Betriebe in 14 Bezirken rund 40 000 Besucher auf die Straßen. Ein Bus-Shuttle mit Info-Guides stellte regelmäßig die Verbindung zwischen teilnehmenden Stadtteilen her. Auch wenn das in diesem Jahr anders ist – die Besucher erwartet dennoch ein tolles Programm in den Mannheimer Stadtteilen Feudenheim, Gartenstadt, Lindenhof, Neckarau, Neckarstadt-Ost, Rheinau, Sandhofen, Schwetzingerstadt, Seckenheim und Wallstadt.

Eine Besucherin betritt ein Café bei der Langen Nacht der Kunst und Genüsse 2018 in Wallstadt. © Ruffler

Einige der Teilnehmer standen bei Redaktionsschluss noch nicht fest, Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten. imp