  Keine Chance für Langeweile

Malen, Spielen und Musizieren aber auch füttern und Windeln wechseln gehören zum Arbeitsalltag eines Kinderpflegers* – Kreativität ist gefragt und Routine hat dabei kaum eine Chance. Jeden Tag warten neue Herausforderungen und Aufgaben.

Ein Kinderpfleger ist die Rechte Hand von Erziehern, Pädagogen und Krankenpflegern. Zu den Aufgaben gehört es, die Kinder in Zusammenarbeit mit Eltern und pädagogischen Fachkräften pflegerisch zu betreuen und pädagogisch zu fördern. Darunter fallen beispielsweise die Förderung von Feinmotorik, Sprach- und geistige Entwicklung oder auch Kreativität. Es wartet ein breitgefächertes Tätigkeitsfeld auf Interessierte.

Kinderpfleger betreuen und pflegen hauptsächlich Kleinkinder und Babys, zum Teil auch ältere Kinder und Jugendliche. Die Betreuung findet entweder elternergänzend oder elternersetzend statt und umfasst alles, was zur Kindererziehung und -versorgung dazu gehört.

Mitbringen sollten Interessierte in jedem Fall Eigenschaften wie Offenheit, Geduld und Einfühlungsvermögen und Teamfähigkeit. Aber auch Stressresistenz und Freude im Umgang mit Kindern.

Zusätzlich ist organisatorisches Talent gefragt: Kinderpfleger planen, organisieren und veranstalten auch gemeinsame Feste oder Gruppenaktivitäten mit den Kindern und unternehmen mit ihnen verschiedene Freizeitaktivitäten.

Kinderpfleger werden gerne in Krippen und zur Kleinkindbetreuung eingesetzt. Ebenso in Kindergärten und Grundschulen. Mögliche Arbeitsplätze finden sich aber auch in Kinderheimen, Kinderstationen in Krankenhäusern oder Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit.

Die Vollzeitausbildung zum staatlich anerkannten Kinderpfleger dauert insgesamt drei Jahre. Im dritten Ausbildungsjahr schließt sich in der Regel ein einjähriges Berufspraktikum (Anerkennungsjahr) an, das mit dem Kolloquium endet.

Um den Beruf zu ergreifen, wird ein Hauptschulabschluss und ein Gesundheitszeugnis vorausgesetzt. Ausgebildeten Kinderpflegern öffnen sich im Anschluss die Türen zu zahlreichen Weiterbildungsmöglichkeiten. Zum einen zu weiteren Ausbildungen unter anderem zum Heilerziehungspfleger* oder Pflegefachmann beziehungsweise Pflegefachfrau. Aber auch zu Fortbildungen zum Betriebswirt für Sozialwesen. Ein Studium im Bereich Erziehungswissenschaft oder Pädagogische Psychologie sind ebenfalls denkbar. imp