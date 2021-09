Karriere mit Lehre

Aufgaben, Verantwortungsbereich und das Gehalt entwickeln sich mit einer Fortbildung positiv. Die private Akademie carriere & more bietet in Mannheim die Möglichkeit, die anerkannten Abschlüsse – Fachwirte Meister und IHK Betriebswirt – schneller und effizienter zu erreichen. Unter dem Motto „Freude am Lernen – schneller schlau“ erreichen die Absolventen der Fachwirt- und Betriebswirt-Kurse innerhalb von 25 bis 37 Tagen und Meister in 42 bis 45 Tagen das Prüfungsziel. Entscheidender Vorteil dieser Lehrgänge ist die praxisnahe Fortbildung und starke Orientierung der Lehrgangsinhalte an den betrieblichen Qualifikationsanforderungen. Basis ist der Einsatz innovativer, lernbiologischer Lehrmethoden, das eva-Lernsystem – dies ermöglicht intensives Lernen und konzentrierte Wissensaufnahme. pr

