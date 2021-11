Jetzt schon einen Tisch reservieren

Wer sich an den Weihnachtsfeiertagen und zum Jahreswechsel keine Arbeit machen, sondern sich einfach verwöhnen lassen möchte, kann die festlichen Genüsse in einem Restaurant genießen. Diese Variante, einen Teil der Feiertage so entspannt zu verbringen, ist beliebt, weswegen es ratsam ist, bereits jetzt einen Tisch zu reservieren – besonders, wenn es sich um eine etwas größere Gruppe handelt. So können die Verantwortlichen in den Restaurants ihre Bestellungen auch besser planen. Und am besten gleich nachfragen, welche Corona-Regeln im jeweiligen Restaurant gelten. So ist jeder gut vorbereitet und kann die passenden Nachweise mitbringen.

Im Angebot der Restaurants in der Region sind neben festlichen Menüs auch vielfältige Buffets – überall kommen zumeist sowohl Fleisch- und Fischliebhaber als auch Vegetarier oder Veganer auf ihre Kosten. imp