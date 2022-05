Insgesamt säumen acht Stände den Rundweg

Wer sich am Samstag und Sonntag, 28. und 29. Mai, auf den Rundweg beim Kulinarischen Wochenende in Erpolzheim macht, kommt dabei an insgesamt acht Ständen vorbei. Dort gibt es Leckeres rund um Spargel und Wein.

Familie Nitsche und Casa Palatina erwarten die Besucher und Besucherinnen an ihrem traditionellen Standplatz (1) inmitten des Rebenmeers an der alten Eiche, nahe des Bahnhofs, sowohl am Samstag und Sonntag ab 12 Uhr, als auch am Vatertag, Donnerstag, 26. Mai, ab 11 Uhr. Zur Auswahl stehen Spargelsaumagen, Spargelsalat, Pulled Pork, Pfannenkartoffeln und Kräuterquark, Kaffee und Kuchen, Wein und Sekt der Winzergenossenschaft Kallstadt sowie Hugo, Aperol Spritz und mehr. Am Donnerstag (Vatertag) steht ein Frühschoppen und Weißwurstfrühstück mit Weizenbier auf dem Programm. Für die kleinen Gäste steht ein Kinderkarussell bereit.

Viele feine Spargelgerichte warten auf die Gäste. © Kohl

Zwischen Kirschbäumen und Reben können am Samstag und Sonntag ab 12 Uhr am Stand (2) der Winzergenossenschaft pikante Spargel Wraps und die frischen Weine aus dem Jahrgang 2021 genossen werden.

Kurzweilige Stunden

Im mediterranen Hof des Weinguts Koob (Stand 3) verbringen die Gäste am Samstag und Sonntag ab 12 Uhr schöne Stunden mit den feinen Weinen – auch der Weinverkauf ist geöffnet. Dazu gibt es Spezialitäten aus der Festküche wie Winzersteak und Bratwurst vom Rebholzgrill, Stangenspargel mit Sauce Hollandaise mit Lachs oder Winzersteak, roh marinierten Spargelsalat mit Ruccola, Pinienkernen und getrockneten Tomaten, wahlweise mit Rotgarnelen.

Bei der Gaststätte zum Schwanen (Stand 4) gibt es – auch am Samstag und Sonntag ab 12 Uhr – Speckpfannkuchen mit Spargelgemüse und Rotbarsch mit Kartoffelsalat. Wer möchte, kann auch aus der saisonalen Speisekarte wählen.

Der MGV 1842 Erpolzheim ist am Samstag und Sonntag ab 12 Uhr im Bürgerhof anzutreffen (Stand 5). Dort wird Stangenspargel mit Schinken und Spargelsalat mit Melone geboten. Ein Abenteuerspielplatz befindet sich in rund 100 Metern Entfernung.

In der Gaststätte an der Isenach schlemmen die Besucher und Besucherinnen am Samstag und Sonntag ab 12 Uhr unter dem Motto „Griechische Spezialitäten treffen Erpolzheimer Weine“.

Immer dem Weg folgen

Das Weingut Kohl (Stand 7) bietet am Samstag und Sonntag von 11 bis 20 Uhr einen Weinverkauf an. Zudem ist der Garten des Weinguts geöffnet, der Zugang ist sowohl über den Hof, Georg-Amend-Straße 4, als auch über den Feldweg gegenüber des Apfelhofs Hilberth, Bahnhofstraße 12, möglich. Weinliebhaber können sich dort durch den 2021er Jahrgang prämierter Weine verkosten. Es gibt eine fünfer Weinprobe am Tisch, aber auch Schorle, Hugo und Aperol Spritz. Am Samstag stehen außerdem Uromas Spargelsalat, Schweinebäckchen, Bratkartoffeln, Saumagen und Bratwurst zur Auswahl. Am Sonntag gibt es Streetfood: „Die Wilde Wutz“ – Burger und Spargelsalat (grün/weiß) mit Erdbeeren.

Das Weingut Veddeler (Stand 8) hat am Samstag und Sonntag ab 12 Uhr für die Besucherinnen und Besucher geöffnet. Auf der Speisekarte stehen dort Gerichte wie Spargel-Nudel-Pfanne, Spargelfrikadelle im Weck und Spargelcremesuppe. Dazu genießen die Gourmets die frischen und fruchtigen Weine aus dem neuen Jahrgang.

Ein Besuch des Kulinarischen Wochenendes in Erpolzheim lohnt sich also. Neben zahlreichen Möglichkeiten zum Schlemmen steht zudem das gesellschaftliche Beisammensein im Mittelpunkt – eine schöne Abwechslung nach den zwei vergangenen Jahren. Und natürlich der Ort Erpolzheim und die einladende Landschaft, die nicht nur von Weinbau geprägt ist. imp