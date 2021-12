Innovationspreis mit TOP 100-Siegel

Wertheim. Als familiengeführtes Unternehmen der Musikindustrie ist König & Meyer Weltmarktführer im Bereich Musikinstrumentenzubehör und seit über 70 Jahren in Wertheim fest verwurzelt. Mit 300 Mitarbeiter:innen fertigt das Unternehmen über 1 500 Zubehörprodukte. Ob zu Hause, bei regionalen Festlichkeiten oder großen Musikveranstaltungen wie Festivals oder Konzerten - weltweit sind die Produkte von K&M fester Bestandteil in der Musikszene. Für die besondere Innovationsleistung wurde das Unternehmen in diesem Jahr mit dem „Top 100“ Siegel ausgezeichnet. Als Mentor gibt der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar diesem einzigen Wettbewerb seiner Art ein bekanntes Gesicht. Die wettstreitenden Unternehmen werden anhand von 120 Prüfkriterien in fünf Kategorien bewertet: Innovationserfolg, Innovationsklima, innovative Prozesse und Organisation, Außenorientierung/Open Innovation, innovationsförderndes Top-Management.

Im Kern geht es um die Frage, ob Innovationen das Ergebnis planvollen Vorgehens oder ein Zufallsprodukt sind, also um die Wiederholbarkeit von Innovationsleistungen. Besonderes Augenmerk lag dieses Mal auf der Reaktion der Unternehmen auf die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie.

Philosophie hat sich bewährt

Infolge des Lockdowns des gesamten Kulturlebens brach die Nachfrage nach Veranstaltungstechnik und Musikerequipment stark ein. König & Meyer reagierte schnell, prüfte bislang unerschlossene Märkte, konzipierte innerhalb von drei Wochen eine neue Produktlinie und brachte Desinfektionsmittelständer auf den Markt. „Hier hat sich unsere Philosophie der kurzen Wege, der eigenen hohen Fertigungstiefe und der strukturierten Prozesse bei der Produktentwicklung bewährt. Die starke Nachfrage nach diesen Produkten hat uns 2020 nachhaltig geholfen, den starken Umsatzrückgang gerade bei den Produkten für Veranstaltungen und Live-Events aufzufangen. Mittlerweile ist die Produktpalette der Desinfektionsmittelständer auf über 30 Produkte gewachsen“, beschreibt Geschäftsführerin Gabriela König die firmeninterne Flexibilität.

Darüber hinaus wurde die Firma vor allem für das strukturierte Innovationsmanagement und gute Innovationsklima im Unternehmen ausgezeichnet. „Wir haben Innovationsprojektteams, die sich aus Mitarbeitern verschiedener Bereiche zusammensetzen und die sich kontinuierlich austauschen“, so Geschäftsführer Heiko Wolz zu den internen Abläufen.

Bei König & Meyer bündeln sich Know-how und Kreativität: So besitzt das Unternehmen eine eigene Konstruktions- und Entwicklungsabteilung mit sieben Mitarbeitern und eigene Produktmanager als Schnittstelle zwischen Geschäftsleitung und technischen Abteilungen sowie Vertrieb und Marketing. Die Produktideen werden überall gesucht und aufgegriffen – von Händlern oder Endkunden, über Messen und Veranstaltungen oder von den eigenen Mitarbeitern. Etwa dreißig Neuheiten, Innovationen und Produktverbesserungen werden so Jahr für Jahr herausgebracht.

Gelebte Unternehmenskultur

Gabriela König: „Wir beobachten unseren Markt immer sehr genau und reagieren frühzeitig auf Trends, um wettbewerbsfähig zu bleiben und als Erste neue und wegweisende Innovationen auf den Markt zu bringen. Eine gelebte Unternehmenskultur, die Ideen und Verbesserungsvorschläge von Mitarbeitern aktiv fördert und unterstützt, ist dabei unerlässlich.“ Bernd Meidel

www.k-m.de