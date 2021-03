  Immer gefragter

Sie sind wohl die erste Berufsgruppe, die einem in den Sinn kommt, wenn man an Jobs in der Pflege denkt: die Altenpfleger*. Seit Januar 2020 gibt es die klassische Ausbildung aber gar nicht mehr. Sie wurde durch die generalistische Pflegeausbildung reformiert.

Diese ersetzt die drei bisherigen Ausbildungen in der Altenpflege, in der Gesundheits- und Krankenpflege sowie in der Kinderkrankenpflege. Es heißt nun Pflegefachmann oder -frau und bündelt die Inhalte der bisher getrennten Berufe. Dadurch sollen die Azubis für ihre spätere Karriere noch breiter aufgestellt sein.

In der Altenpflege werden hilfsbedürftige Senioren in der Bewältigung ihres Alltags unterstützt – von der Ernährung über die Körperpflege bis hin zur sinnvollen Beschäftigung. In der ambulanten Pflege übernehmen Altenpfleger auch therapeutische und medizinische Behandlungen. Zu den Aufgaben gehört aber auch das Begleiten sterbender Menschen. imp