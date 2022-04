Hochgenuss ganz persönlich

Boxberg-Schweigern. In der eigenen Manufaktur entwickeln mehr als 100 Köche und Metzger alle Rezepte selbst. Für die Gerichte werden nur ausgewählte Zutaten, hauptsächlich aus der Region, verarbeitet. In der hauseigenen Metzgerei mit Fleischzerlegung und -verarbeitung werden Wurst- und Hackfleischprodukte hergestellt, die Gewürzküche verleiht den Menüs mit ihren edlen Kräutern ihren unverfälschten Geschmack.

Alle Gerichte sind ohne Geschmacksverstärker und künstliche Farb- oder Aromastoffe frisch zubereitet und werden anschließend schockgefrostet. „Wir kümmern uns ganz persönlich um die Qualität unserer Speisen“, sagt Geschäftsführer Dennis Gmeiner „Dabei entwickeln wir das Sortiment kontinuierlich weiter.“

Onlineshop und MenueLounge

Der neue Onlineshop und die digitale MenueLounge in Betrieben sind bei der Rezeptentwicklung sehr hilfreich, denn HOFMANNS erhält direktes Feedback zu den Speisen. Vorlieben und Trends können so ganz nah am Kunden umgesetzt werden.

