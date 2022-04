Hits von Queen

Die Musik von Queen auf die Bretter der Capitol Bühne zu bringen – das nahmen sich die Kreativen des Capitol-Teams vor über zehn Jahren vor. Wie erfolgreich diese Show werden würde, ahnte damals noch niemand.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es ist nicht nur die unverwechselbare Musik der legendären Rockband, die das Publikum nach all diesen Jahren immer noch in die Show strömen lässt, sondern nicht zuletzt auch die Geschichte, die auf der Bühne erzählt wird und die immer noch mitreißt und berührt. Große Gefühle, einzigartige Stimmen, ein eigener Chor und eine fantastische Live-Band – zu erleben am 12. Mai im Capitol.

Ab Mai 2022 gibt es eine Veränderung im Ensemble. Brigitte Oelke übernimmt die Rolle des Tod und Jeannette Friedrich wird stimmgewaltig den Chor verstärken. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

I Want It All – An Evening with the Music of Queen, Donnerstag, 12. Mai, 20 Uhr