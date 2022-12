Hightech für große Marken weltweit

Wertheim. Mit Produkten von adaptronic getestet werden unter anderem Kabelsätze für Siemens Railway und Bombardier Lokomotiven und Züge, für Airbus Flugzeuge, Helikopter, Satelliten und Raketen oder für Fahrzeuge der Bundeswehr, sowie Leitungssätze und Ladestationen für Hybridfahrzeuge und E-Cars von VW, Audi, BMW und Porsche. Alleine diese Beispiele lassen erkennen, dass hier Hightech entsteht, die weltweit bei den ganz großen Marken zum Einsatz kommt.

Individuelle Kundenlösungen

Das "Europäische Service Modul" (ESM) an Bord der NASA-Mondrakete wurde mit adaptronic-Technik geprüft. © dpa

Die Spezialisten der vier Competence-Teams (siehe grau unterlegter Bereich links) arbeiten eng mit den Kunden zusammen, um deren ganz spezielle Anforderungen und Wünsche zu erfüllen. Als Beleg für die Innovationskraft des Unternehmens nennt Geschäftsführer Peter Müller beispielsweise den frühzeitigen Einstieg in die Elektromobilität schon im Jahr 2006. Bemerkenswert ist auch die hohe Zahl an Bestandskunden, mit denen schon seit vielen Jahren partnerschaftlich zusammengearbeitet wird.

Sensationelle Beispiele

Wir haben nach einigen griffigen Leuchtturmprojekten gefragt und bekommen sensationelle Beispiele genannt, etwa das Testen der Verkabelung in E-Autos. Egal, wohin man schaut, überall wurde und wird mit adaptronic-Geräten und -Software geprüft: unterirdisch in der Londoner U-Bahn, knapp über dem Wasser auf Bohrinseln, auf Erdniveau in Zügen und Industrieanlagen, in der Luft in Flugzeugen und sogar im Weltall für Raketen-Komponenten.

Mitte November hat die NASA die „Orion“-Raumkapsel ins All geschossen. Sie soll den Mond umkreisen und rund 40 Tage später wieder im Pazifik landen. Mit an Bord: das ESM (Europäisches Service-Modul), das seinerseits mit dem adaptronic NT 830 Testsystem geprüft wurde. Das NT 830 besteht aus einer zentralen Testeinheit mit Messelektronik und Steuerungsrechner sowie anwendungsspezifisch verteilten Testpunkten – immerhin bis zu 131.000 Stück.

Mehr über adaptronic in der FN-Serie "Spotlight - Arbeiten, Leben und Genießen in der Region der Weltmarktführer"