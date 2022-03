Hier werden Teamgeist und Fürsorge großgeschrieben

Im St. Marien Krankenhaus Lampertheim (SMK) finden Interessierte ein Arbeitsumfeld, das von Teamgeist und großer Fürsorge für Patienten und Mitarbeiter geprägt ist.

Es ist mit den Fachbereichen Innere Medizin und Geriatrie ein eigenständiges Haus der Grund- und Regelversorgung in der Metropolregion Rhein-Neckar und verfügt über 96 vollstationäre Betten, davon sechs in der Intensiveinheit, sowie 18 tagesklinische Plätze. Die Geriatrische Klinik deckt das gesamte Spektrum der akut- und rehabilitativen Geriatrie ab. Schwerpunkt der Inneren Medizin ist – in Kooperation mit der Universitätsmedizin Mannheim (UMM) – die Gastroenterologie. Beide Abteilungen sind eng mit den umliegenden Krankenhäusern verbunden. Durch die Größe der Einrichtung pflegen die Mitarbeitenden im interdisziplinären Team ein harmonisches Miteinander.

Angenehme Arbeitsatmosphäre

Das Team des St. Marien Krankenhauses Lampertheim besteht aus erfahrenen, engagierten und loyalen Kollegen, die alle gleichermaßen motiviert sind. Es wird eine offene und faire Kommunikation gelebt – und das spüren sowohl die Patienten wie auch die Mitarbeiter.

Fort und Weiterbildungsmöglichkeiten

Das St. Marien Krankenhaus Lampertheim bildet zum Pflegefachmann beziehungsweise zur Pflegefachfrau aus und bietet diverse Weiterbildungsmöglichkeiten an. Auch Schüler- und Jahrespraktikanten können Einblicke in den pflegerischen Alltag gewinnen, um sich hier beruflich zu orientieren.

Offene Feedbackkultur und Mitgestaltungsmöglichkeiten

Im St. Marienkrankenhaus Lampertheim kommt jeder zu Wort und Teamleiter sowie Vorgesetzte haben immer ein offenes Ohr für Verbesserungsvorschläge, wie für Probleme. Alle im Team sollen sich wohlfühlen – nur so sind reibungslose Abläufe und ein gutes Miteinander gewährleistet.

Unterstützung in allen Lebensbereichen

Egal wie alt Ihre Kinder sind, dem St. Marien Krankenhaus Lampertheim ist es ein großes Anliegen, auch bei der Suche nach der passenden Kita, Schule oder anderen Möglichkeiten für die optimale Organisation für Sie und Ihre Familie zu helfen.

Wer neu in Lampertheim ist und sich noch nicht so gut auskennt, kann vom Team beispielsweise Tipps, wo und wie man am besten eine geeignete Wohnung finden kann, erhalten.

Zusätzliche betriebliche Altersvorsorge

Als besondere Zuwendung bietet das SMK seinen Mitarbeitern eine zusätzliche betriebliche Altersvorsorge an. Hiermit möchte man den Mitarbeitern eine weitere Absicherung über den Betrieb zur Verfügung stellen.

Eingruppierung nach der AVR

Durch die Historie und enge Verbundenheit mit dem Caritasverband hält das St. Marien Krankenhaus Lampertheim sich an das Regelwerk nach dem die hauptamtlichen Mitarbeiter der Einrichtungen und Dienste in der Caritas beschäftigt und entlohnt werden. pr