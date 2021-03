  Grüne Wärme hat Zukunft

MVV stellt Klimaschutz und Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt ihres Handels. Ziel des Energieunternehmens ist es, komplett klimaneutral zu werden. Dafür stellt es die Erzeugung von Strom und Wärme Schritt für Schritt auf erneuerbare Energien um, verringert nachhaltig seine CO2-Emissionen und unterstützt auch seine Kunden dabei, ihre eigene Klimaneutralität umzusetzen.

So stammt bereits heute rund die Hälfte des Stroms von MVV aus erneuerbaren Quellen. Neben Strom spielt die Wärmewende eine zentrale Rolle für den Klimaschutz. Denn ein Drittel aller CO2-Emissionen in Deutschland sind auf die Erzeugung und Nutzung von Wärme zurückzuführen. Deshalb setzt das Unternehmen auf die Grüne Wärme und macht auch die Wärmeversorgung Schritt für Schritt CO2-frei. Die Fernwärme wird so nicht nur grün, sondern bleibt auch nach dem Kohleausstieg sicher, zuverlässig und preisgünstig. Bereits heute stammen rund 30 Prozent der Fernwärme in Mannheim aus klimaneutralen Energien. Dafür nutzt MVV die thermische Abfallbehandlungsanlage auf der Friesenheimer Insel zur nachhaltigen Fernwärmeversorgung. In den nächsten Jahren wird der Umbau mit weiteren erneuerbaren Wärmeerzeugungsprojekten – aus den Bereichen Biomasse, Flusswärme, Solarthermie, Erdwärme oder industrielle Abwärme – fortgeführt.

So hat die Fernwärme von MVV hat auch in Zukunft viele Vorteile: Man hat es wohlig warm und keinen Aufwand mehr mit der Kesselwartung, der Ölbestellung und der Öltank- oder Schornsteinfegerprüfung. Gleichzeitig erfüllen Häuslebauer dank des günstigen Primärenergiefaktors der Fernwärme von 0,42 die gesetzlichen Vorgaben für ihren Neubau viel leichter. pr/red