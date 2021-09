Großes Bildungsangebot

Die Möglichkeiten, die Schüler* später im Berufsleben mit den Abschlüssen von der Carlo Schmid Schule und der Medizinischen Akademie haben, sind vielfältig. Auf der Jobs for Future beraten Mitarbeitende der Schulen Interessierte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit den wirtschaftlichen Berufskollegs und Berufskollegs im sozialen Bereich an der Carlo Schmid Schule ist ein Einstieg in die Wirtschaft oder den sozialen Bereich direkt möglich. So können verschiedene Abschlüsse in Kombination mit Berufsabschlüssen absolviert werden, beispielsweise beim Kaufmännischen Berufskolleg I und II die Fachhochschulreife mit dem staatlich geprüften Wirtschaftsassistenten* oder bei der Wirtschaftsschule Plus die Fachschulreife (gleichwertig der Mittleren Reife) mit dem Berufsabschluss Kaufmann* für Büromanagement (IHK).

Weiterhin werden auch im Gesundheitsbereich und im Bereich Kinder- und Jugend Bildungsgänge und Ausbildungen angeboten: zum staatlich geprüften Jugend- und Heimerzieher* (in Gründung), dem staatlich anerkannten Kinderpfleger*. Die Ausbildung zum/zur staatlich geprüften Arbeitserzieher*, ist in zwei Jahren möglich. Sie bietet eine berufliche Veränderung für Interessierte, zum Beispiel aus einem Handwerksberuf in eine pädagogisch, erzieherische Tätigkeit einzusteigen.

An der IB Medizinischen Akademie haben Interessierte die Möglichkeit, das Beste aus zwei Welten zu verbinden: Sie absolvieren eine Ausbildung in Ergotherapie, Logopädie oder Physiotherapie mit hohem Praxisanteil und studieren ausbildungsbegleitend an der IB Hochschule Angewandte Therapiewissenschaft. pr

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2