Glückwünsche zum Jubiläum

Das Immojournal wird 10 Jahre alt – und D&S war von Anfang an dabei. In der Erstausgabe am 20. Mai 2012 erschien auf dem Titel unser Projekt Stadtvillen MA-Feudenheim. Das Journal zeigt Immobilieninteressierten seit einer Dekade aktuelle Kauf- und Mietangebote in der Metropolregion Rhein-Neckar und behandelt gegenwärtige Themen rund um die Immobilie. Unsere fast 30 Jahre alte Projektentwicklungs- und Bauträgertochter DIRINGER & SCHEIDEL Wohn- und Gewerbebau nutzt das Magazin gerne und von Beginn an jeden Monat, um Kaufinteressenten auf geplante und aktuelle Immobilienprojekte gezielt aufmerksam zu machen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Unser Dank gilt dem gesamten Immojournal-Team für die langjährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit. Das 100. Jubiläumsjahr von DIRINGER & SCHEIDEL geht nun bald zu Ende. Wir freuen uns auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Machern des Immojournals. In diesem Sinne, auf das nächste Jahrzehnt!

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Alexander Stroh,

Leiter Immobilienvertrieb DIRINGER & SCHEIDEL Wohn- und Gewerbebau GmbH