Geschichtenbewahrer gesucht

Mit der generalistischen Pflegeausbildung erlernen Interessenten einen Beruf mit Sinn und Zukunft. Der Beruf bringt viele Herausforderungen mit sich, jedoch auch viele schöne Momente, über die zu wenig berichtet wird. Gemeinsam mit renommierten Kooperationspartnern bildet avendi mit intensiver Praxisbetreuung aus! Für 2022 gibt es noch freie Ausbildungsplätze in Mannheim, Edingen-Neckarhausen, Ketsch, Waldsee und Bad Dürkheim.

1. Am Leben teilhaben

Ältere Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind, blicken auf ein langes Leben mit vielen Erinnerungen zurück. Da begeben sich Mitarbeiter schon mal mit Gerda auf die Reise nach Amerika oder denken mit Martha an die große Liebe zurück. Als tägliche Begleiter haben Pflegekräfte Anteil an diesen bewegenden Erlebnissen der Menschen. Mehr noch: Die persönlichen Geschichten gehören zur Biografiearbeit, die wichtig für die Zusammenarbeit sind. Auszubildende und Mitarbeiter – ob Jugendlicher oder Quereinsteiger – entwickeln häufig eine enge Vertrautheit und begleiten die Pflegebedürftigen über einen langen Zeitraum. Damit verfügen sie nicht nur über wertvolles Fachwissen, sondern werden zu „Geschichtenbewahrer“. Genau unter diesem Motto steht bei avendi die aktuelle Ausbildungskampagne.

2. Zukunftssicher und vielfältig

Der Nachwuchs wird in allen Versorgungsbereichen gebraucht – in der Altenpflege, in Kliniken und sozialen Einrichtungen. Die generalistische Pflegeausbildung hat 2020 neue Standards gesetzt. Der Berufsabschluss in der Pflege wird europaweit anerkannt.

Im Pflegeberuf gibt es viele Entwicklungsmöglichkeiten. Beispielsweise als Qualitätsbeauftragte* Hygienebeauftragte*, Wundmanager* oder als gerontopsychiatrische Fachkraft*. Mit einer Weiterbildung kann man sich nach mindestens zwei Jahren Berufserfahrung, für Leitungsfunktionen, zum Beispiel als Wohnbereichsleitung*, Praxisanleitung*, Pflegedienstleitung*, Leitung* eines ambulanten Dienstes oder einer vollstationären Pflegeeinrichtung, weiterbilden.

3. Attraktive Löhne

Schon im ersten Ausbildungsjahr bekommen Auszubildende 1200 Euro, plus Weihnachtsgeld, steuerfreie Zulagen, Bonuszahlungen etc. Nach Ausbildungsabschluss warten ein unbefristeter Vertrag, attraktive Gehälter und viele Weiterentwicklungsmöglichkeiten. pr