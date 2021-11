Noch bis 27. Februar 2022 sind die Geschichten und Funde des achten Weltwunders in der beeindruckenden Ausstellung „Die Terrakottaarmee & das Vermächtnis des Ewigen Kaisers“ in den Räumen des ehemaligen Bauhauses, direkt neben dem RNZ, zu sehen. Kostenlose Parkplätze stehen zur Verfügung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sie gilt als die größte archäologische Entdeckung des 20. Jahrhunderts und gehört somit nicht umsonst zum UNESCO-Weltkulturerbe – die Terrakottaarmee, die in der Grabstätte des ersten Kaisers von China, Qin Shi Huang Di, gefunden wurde. 150 dieser Krieger sowie weitere Exponate sind in Viernheim zu bewundern. Die originalgetreuen, künstlerisch aufbereiteten Repliken der Krieger haben eine weite Anreise hinter sich, werden sie doch von Handwerkern direkt neben der Grabanlage in der chinesischen Provinz Shaanxi gefertigt. Unter den insgesamt 250 Ausstellungsstücken befinden sich zudem lebensechte Tierdarstellungen, Waffenrekonstruktionen, Rüstungen sowie Kleider der verschiedenen Kaiser-Dynastien.

Die Ausstellung ist von Mittwoch bis Sonntag, 10 bis 18 Uhr, geöffnet. Der letzte Einlass ist jeweils um 17 Uhr. Tickets gibt es bei www.eventim.de und an der Tageskasse. Weitere Informationen unter www.terrakottaarmee.de.