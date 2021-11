Für die „kleinen Lädchen um die Ecke“

Auch in der Schwetzingerstadt öffnen zahlreiche ansässige Gewerbetreibende ihre Türen und beteiligen sich mit verschiedenen Aktionen am bunten Programm zur Langen Nacht der Kunst und Genüsse.

Insgesamt sind es 13 Stationen, die besucht werden können und an denen die Besucher Kunst und Genuss entdecken können: Atelier Brit Hinz, Augartenstraße 84, Wohnhunger, Seckenheimer Straße 23, Universe Café – Brunch & Cakes, Seckenheimer Straße 27, Eddie’s – Verpackungsfrei Einkaufen, Seckenheimer Straße 21, Das Märktchen, Seckenheimer Straße 16, Debeka Servicebüro, Kleinfeldstraße 30, Kaffeerösterei Lauri, Seckenheimer Straße 31 und Kaffee Kult, Seckenheimer Straße 34a, Fische Feinkost Vogelmann, Seckenheimer Straße 42, Lemberg, Seckenheimer Straße 112-114, sevenDays Mannheim, Tattersallstraße 27, Luni GmbH, Seckenheimer Straße 34a, und die Pfarrei St. Peter, Augartenstraße 94.

Alex Lastovezki, Vorsitzender der ADG Mannheim-Ost. © privat

Alex Lastovezki, Vorsitzender der Aktionsgemeinschaft der Gewerbetreibenden (ADG) Mannheim-Ost, freut sich bereits auf die Veranstaltung: „Bei der Langen Nacht der Kunst und Genüsse soll es in erster Linie um die Entdeckung der kleinen Lädchen um die Ecke gehen, die im Alltag aufgrund der Smartphones, Arbeit und Co. leider immer wieder vergessen werden. Wir möchten mit dieser Aktion für die Menschen, aber auch für die Mitglieder da sein, um gemeinsam etwas Neues zu entdecken. Aus diesem Grund bin ich bei der Langen Nacht der Kunst und Genüsse dabei –, ,um zu begeistern und zu entdecken’.“

Kurzweilige Stunden

Sicher werden auch die Besucher der Langen Nacht der Kunst und Genüsse in der Schwetzingerstadt in diesem Jahr einiges entdecken. Das vielfältige Angebot in den einzelnen Geschäften lädt zu kurzweiligen und spannenden Stunden ein. imp

