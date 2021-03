  Fokus auf Persönlichkeitsentwicklung

Die Möglichkeiten, die Schüler und Schülerinnen später im Berufsleben mit den Abschlüssen an der Carlo Schmid Schule haben, sind vielfältig. So ist es möglich, die Hochschulreife oder Fachhochschulreife zu absolvieren und gleichzeitig die Vorteile einer privaten beruflichen Schule mit kleiner Klassengröße zu erhalten. Diese sind beispielsweise die Persönlichkeitsentwicklung.

Marco von Grzegorzewski, Schulleiter der Carlo Schmid Schule, erläutert dies so: „Wir begleiten und unterstützen Schüler und Schülerinnen in der Entwicklung ihrer Persönlichkeit. So lernen sie, ihr Leben selbst zu gestalten, sich in die Gesellschaft zu integrieren, Verantwortung zu übernehmen und die gesellschaftliche Entwicklung aktiv mitzugestalten. Durch Zusatzleistungen wie der EOS-Potenzialanalyse werden die Motivation sowie Stärken und Schwächen durch Selbsteinschätzung der Schüler und Schülerinnen individuell ermittelt, so dass im Unterricht darauf eingegangen werden kann.“

Die Ausbildung zum staatlich geprüften Arbeitserzieher* ist in zwei Jahren möglich. Sie bietet eine berufliche Veränderung für Interessierte, zum Beispiel aus einem Handwerksberuf in eine pädagogisch, erzieherische Tätigkeit einzusteigen. Wer bereits eine abgeschlossene mindestens zweijährige Berufsausbildung absolviert hat oder über eine zweijährige Berufserfahrung verfügt, bringt die Voraussetzungen für diesen Beruf mit. Die Berufsaussichten sind vielfältig.

Mit den wirtschaftlichen Berufskollegs und Berufskollegs im sozialen Bereich an der Carlo Schmid Schule ist ein Einstieg in die Wirtschaft oder den sozialen Bereich direkt möglich. So können verschiedene Abschlüsse in Kombination mit Berufsabschlüssen absolviert werden, beispielsweise beim Kaufmännischen Berufskolleg I und II mit der Fachhochschulreife und der staatlich geprüfte Wirtschaftsassistent* oder bei der Wirtschaftsschule Plus die Fachschulreife (gleichwertig der Mittleren Reife) und der Berufsabschluss Kauffrau/-mann für Büromanagement (IHK).

Die Carlo Schmid Schule bietet weiterhin auch im Gesundheitsbereich und im Bereich Kinder und Jugend Bildungsgänge und Ausbildungen an. Am besten gleich informieren zu den Berufskollegs für Gesundheit und Pflege I und II, der Berufsfachschule für Gesundheit und Pflege, dem staatlich geprüften Jugend- und Heimerzieher* (in Gründung) sowie dem staatlich anerkannten Abschluss zum Kinderpfleger* und der neuen Berufsfachschule für Altenpflegehilfe für Migrantinnen und Migranten (in Gründung).

In den Gymnasien – mit dem Sozial- und Gesundheitswissenschaftlichen Gymnasium und dem Profil Gesundheit – werden Grundlagen für ein Studium oder eine Ausbildung zum Beispiel in der Medizin oder einer Versicherung oder Verwaltung im Gesundheitsbereich gelegt. Im sozialen Bereich können sich Interessierte mit dem Sozial- und Gesundheitswissenschaftlichen Gymnasium mit dem Profil Soziales entwickeln und qualifizieren. Es bieten sich beispielsweise Ausbildung oder Studium in den Bereichen Pädagogik, Psychologie, Soziologie oder Sozialmanagement an. Trotz der Wahlbereiche steht einer freien Berufswahl jedoch nichts im Weg.

Der nächste Infotermin ist online am Dienstag, 17. März, von 18 bis 19.30 Uhr. Die Veranstaltungszugänge sind auf der Webseite www.carlo-schmid-schule.de zu finden. *(M/W/D) red/pr