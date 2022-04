Floh in Deiner Stadt!“ Der besondere KinderFlohmarkt von Familien für Familien findet zum ersten Mal im Rhein-Neckar-Zentrum statt – am Sonntag, 15. Mai, von 10 bis 15 Uhr. Bei 3 Euro Eintritt finden Besucher Kleider, Spielzeug, Babyartikel und vieles mehr.

Bei dem besonderen KinderFlohmarkt dreht sich natürlich alles um das Thema Kind. Ist der Nachwuchs aus den meisten Dingen rausgewachsen, das Spielzeug aussortiert und das Laufrad steht im Keller? Perfekt! Der Markt bietet in toller Indoor-Atmosphäre viel Platz für den Verkauf von gebrauchten Kindersachen jeglicher Art und auch jeden Alters. Auch Aussteller mit handgemachten Kinderprodukten finden hier eine Plattform und erweitern das Angebot des KinderFlohmarktes „Floh in Deiner Stadt“. Auf dem Markt findet sich eine große Auswahl an sehr gut erhaltenen Kindersachen, die ansprechend präsentiert werden. Wer ein Schnäppchen machen möchte oder den Gedanken liebt, gut Erhaltenes weiterzugeben, ist hier genau richtig.

Der nächste Termin für den besonderen KinderFlohmarkt im Rhein-Neckar-Zentrum steht auch schon fest: Sonntag, 16. Oktober. Wer einen eigenen Stand auf dem Markt buchen möchte (ab 25 Euro) – für Mai oder Oktober –, kann sich ganz einfach online auf der Webseite www.flohindeinerstadt.de anmelden, eine E-Mail an info@flohindeinerstadt.de schicken oder anrufen unter Telefon 02131/4 03 09 40.