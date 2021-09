Die Corona-Pandemie hat den Arbeitsmarkt in Deutschland in weiten Teilen kräftig durchgeschüttelt. Am signifikantesten ist der anhaltende und durch die Pandemie verstärkte Trend zur Digitalisierung. Sie bietet viele neue Chancen – im Gegenzug sind aber auch Hunderttausende Jobs bedroht. Umso wichtiger ist es in einer solchen Situation, sich mit Weiterbildung fit für die Zukunft zu machen und die eigenen beruflichen Optionen zu erweitern. Was viele nicht wissen: Der Staat übernimmt über die Agentur für Arbeit bis zu 100 Prozent der Kosten einer Weiterbildung. Voraussetzung: Die Berufstätigen üben eine Tätigkeit aus, die durch digitale Technologien ersetzt werden kann oder in sonstiger Weise vom Strukturwandel betroffen ist oder sein könnte. Förderberechtigt sind zudem Personen, die sich in einem sogenannten Engpassberuf weiterqualifizieren möchten und dadurch den bestehenden Fachkräftemangel abdecken.

Grundlage einer solchen Förderung ist das 2020 in Kraft getretene Arbeit-von-morgen-Gesetz. Es ergänzt das bereits länger bestehende Qualifizierungschancengesetz. Je nach Unternehmensgröße werden zwischen 25 und 100 Prozent der Weiterbildungskosten vom Staat bezuschusst. Grundsätzlich gilt: je kleiner der Betrieb, desto höher die staatliche Förderung. Allerdings müssen der Träger der Weiterbildungsmaßnahme sowie die Weiterbildung selbst von einer fachkundigen Stelle akkreditiert sein. djd