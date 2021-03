  Fahrräder aus Bambus

Das Fahrrad ist das umweltfreundlichste Fortbewegungsmittel. Jedoch geht mit seiner Herstellung oftmals eine lange Lieferkette, ein hoher Ressourcen-Verbrauch und CO2-Ausstoß einher. Bei Fahrrädern von my Boo sieht das anders aus. Das Unternehmen arbeitet mit Bambus als Rohstoff für seine Fahrräder. Dieser wächst wild in Ghana und wird direkt vor Ort händisch geerntet und weiterverarbeitet. Das besondere an Bambus als Rohstoff ist, dass er schnell wachsend ist und dabei zusätzlich eine große Menge an CO2 bindet. Bereits drei Jahre nach der Ernte ragt er wieder bis zu 20 Meter hoch in den Himmel. Durch die einzelnen Kammern und die dicke Außenwand eignet sich Bambus als idealer Werkstoff für Fahrradrahmen. Diese sind extrem stabil wie Stahl und gleichsam leicht wie Aluminium und komfortabel wie Carbon.

AdUnit urban-intext1

Gefertigt werden diese in Handarbeit in Ghana, gemeinsam mit dem Yonso Project, unter fairen Bedingungen. In der Manufaktur des Unternehmens werden sie schließlich fertig montiert. kt/red