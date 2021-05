Entspannt sehen am Bildschirm

Während der Corona-Pandemie hat die Arbeit im Homeoffice zugenommen, Online-Meetings ersetzen persönliche Treffen. Schüler lernen zu Hause am Tablet oder Laptop, und auch in der Freizeit schauen wir noch mehr als sonst auf Bildschirme und Displays. Spezielle Brillengläser können die Augen spürbar entlasten.

Moderne Lichtquellen wie LEDs, Bildschirme und Displays enthalten einen hohen Anteil blauvioletten Lichts. In der Natur sind wir dieser Strahlung in Form von Sonnenlicht ausgesetzt. Während wir uns (hoffentlich) mit einer Sonnenbrille vor zu viel UV-Licht schützen, sind unsere Augen dem blauen Licht aus künstlichen Quellen jedoch meist ungeschützt ausgeliefert. Es gibt zwar wenige auf den Menschen übertragbare Studien, wann und in welcher Form Blaulicht schädlich sein kann. Experten gehen aber davon aus, dass Blaulicht grundsätzlich in der Lage ist, die Fotorezeptoren in der Netzhaut zu schädigen, und somit ernsthafte Erkrankungen begünstigen könnte.

Blaues Licht verursacht Sehstress

Doch Blaulicht hat erwiesenermaßen auch kurzfristig spürbare, negative Effekte bei andauernder Bildschirmnutzung: Der sogenannte Augen- oder Sehstress äußert sich durch Symptome wie verschwommene Sicht, brennende, trockene und müde Augen, Konzentrationsschwierigkeiten oder Kopfschmerzen. Da kurzwelliges blaues Licht sehr energiereich ist, neigt es zu nicht wahrnehmbarem Flimmern, erzeugt Blendung und kann zu störenden Seheindrücken führen.

Wer spätabends noch auf Smartphone oder Tablet schaut, kann bei vielen Geräten einen Nachtmodus einstellen, der die blaue Strahlung reduziert und so blaulichtbedingten Schlafproblemen vorbeugen kann. Eine vom Augenoptiker angepasste Brille, deren Gläser einen Blaulichtfilter enthalten, sorgt jedoch jederzeit für ermüdungsfreies Sehen und schützt die Augen vor negativen Blaulichteinflüssen, ohne die Farbwahrnehmung zu verfälschen.

Mit einer Blaulichtfilterbrille sieht man in jedem Alter nicht nur bei der Arbeit oder beim digitalen Lernen entspannt und komfortabel, sondern auch beim Onlineshopping, beim Surfen im Internet, bei PC-Spielen, beim Schauen der Lieblingsserie auf dem Tablet oder in den Sozialen Medien. Zusätzlich lässt sich die Brille mit ihren Korrektionswerten für die Seh-Abstände am Bildschirm optimieren. Auch Kontaktlinsen sind mit Blaulichtfilter erhältlich – der Augenoptiker findet die passende Lösung für individuelle Seh-Anforderungen. akz-o