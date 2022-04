Energie pur

Assamstadt. Von Bernd Meidel

Als der Elektrotechnik-Ingenieur Edgar Ansmann das Unternehmen 1991 gründete, bestand das Portfolio aus importierten Akkus und ersten mobilen Consumer-Geräten. Heute beziffert Ansmann seinen Jahresumsatz mit knapp 60 Millionen Euro. 70 Prozent davon werden in Deutschland erwirtschaftet. Wichtige Themen sind aktuell die Digitalisierung und der Ausbau des Online-Geschäfts.

Mobile Energie allerorten

Das Portfolio gliedert sich in zwei – bezogen auf den Umsatz – gleichgroße Vertriebsbereiche „Industrie“ und „Consumer“. Ansmann-Antriebe und Akkusysteme sind unter anderem in E-Bikes und Rollstühlen zu finden; Ladegeräte im Fachhandel, großen Gartengeräte und Logistiklösungen; Powertools in robusten Outdoor-Lichtsystemen oder medizinischen Geräten. Der Schwerpunkt liegt auf kleineren Serien, zum Teil schon im Sinne einer Manufaktur. Entwickelt und hergestellt werden diese Produkte von mehr als 400 Mitarbeitern weltweit – rund 250 davon in Deutschland.

Internationale Aufstellung

Zur Gruppe gehören ein Werk in China, das vor allem Akkus und elektronische Geräte überwiegend für den europäischen Markt fertigt, sowie fünf Tochtergesellschaften in Großbritannien, Frankreich, Schweden, China und Hongkong. Stolz ist man in Assamstadt auch darauf, dass Ansmann in China von der Regierung als „High-Tech Enterprise“ zertifiziert wurde. Als global aufgestelltes Technologieunternehmen ist Ansmann also in der Branche bekannt.

Gleiches gilt für die Werte dieses Familienunternehmens. Diese wurden jüngst formuliert und im 38-seitigen Booklet „Leitlinien“ festgeschrieben:

Wir sind ein Team.

Wir leben Wertschätzung und Fairness.

Wir sind Menschen mit Ecken und Kanten.

Vertrauen ist eine Haltung.

Wissen ist unser Gut.

Bei einem Besuch vor Ort ist spürbar, wie diese wohlgesetzten Worte gelebt werden. Alle duzen sich, gehen über Hierachien hinweg vertrauensvoll miteinander um und arbeiten mit hoher Eigenverantwortung als Team zusammen. Das beginnt schon bei den Auszubildenden, denen zahlreiche Berufsbilder (m/w/d) angeboten werden: Industriekaufmann, Elektroniker, Zweiradmechatroniker, Fachkraft für Lagerlogistik, Fachinformatiker, technischer Produktdesigner.

Auch an den Hochschulen der Region ist die Firma bei Bachelor- und Masterstudenten sowie bei der Kooperation in ZIM-Projekten Projekten (Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand) präsent.

Zudem gibt es intern ein vierzigköpfiges Team, das sich ausschließlich mit Prozess- und Produktinnovationen beschäftigt. Dabei geht es beispielsweise um Lastenfahrräder als Transportsysteme für Innenstädte. Die Kreativität reicht aber deutlich weiter, wofür auch zahlreiche Kontakte mit Startup-Unternehmen genutzt werden.

Geheime Forschungsprojekte

Manche Forschungsprojekte sind noch zu geheim, als dass darüber geschrieben werden dürfte. Immerhin lässt Ansmann durchblicken, dass gemeinsam mit Forschungseinrichtungen und Industriepartnern an Themen zur Ressourceneffizienz, Nachhaltigkeit und Möglichkeiten zur Reduzierung des CO² Fußabdruckes für Produkte und Prozesse gearbeitet wird. So wird in einem Vorhaben das automatisierte Zerlegen und Trennen von Akkus in die Bestandteile mittels Robotertechnik und einem neuartigen KI-Bildgebungsverfahren untersucht. Gebrauchte Akkuzellen, die für ihre Erstanwendung nicht mehr zu verwenden sind, sollen in einem innovativen Befüllprozess mit Elektrolyt wieder über 80 Prozent ihrer Speicherkapazität erhalten. Ausgediente Akkus aus E-Autos werden neu verschaltet, um sie zum Beispiel als Heimspeicher weiterzuverwenden. In der Konstruktionsabteilung hält „Design for Recycling“ Einzug. Gemeinsam mit einem Start up-Unternehmen wird ein zerstörungsfreies Prüfverfahren entwickelt, das die Ausschussquote im Qualitätssicherungsprozess drastisch reduziert.

Ausgezeichnete Innovation

Im Projekt BioBattery, das mit dem Innovationspreis Bioökonomie Baden-Württemberg (vgl. den oben abgebildeten Preis) ausgezeichnet wurde, arbeitete das Unternehmen mit dem Fraunhofer LBF (Darmstadt) zusammen. Entwickelt wurde ein naturfaserverstärktes Kunststoff-Material für Akkugehäuse an E-Bikes.

