Energetische Modernisierung

Ein Thema, das in allen Bereichen unseres täglichen Lebens immer mehr an Bedeutung gewinnt, ist der Umweltschutz. Damit auch die kommenden Generationen einen lebenswerten Planeten vorfinden, müssen wir aktiv werden. Laut eines Berichts des Bundesamtes für Umwelt gehen rund 28 % der Treibhausgasemissionen in Deutschland auf das Konto von Gebäuden. In diesem Prozentsatz sind die direkten Emissionen, die durch den Energieverbrauch während der Nutzung entstehen, als auch die, die bei der Herstellung, der Entsorgung und dem Recycling aller Materialien entstehen. Hinzu kommt, dass fast zwei Drittel der Wohngebäude in Deutschland vor 1979 gebaut wurden. Dies hat zur Folge, dass wertvolle Energie dank schlechter Dämmung oder alter Fenster verschwendet wird – was alles andere als umweltfreundlich ist.

Doch Gebäude können auch ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten, und die anfallenden Emissionen lassen sich durch energieeffiziente Neubauten, energetische Sanierungen oder durch eine effiziente Wärmeversorgung verringern – und dabei können Hausbesitzer auch noch Energie sowie Kosten einsparen und auch CO2-neutrale Immobilien schaffen. Im deutschen Klimaschutzgesetz hat die Bundesregierung festgelegt, bis 2030 die Emissionen um mindestens 65 % zu senken. Um dieses Ziel zu erreichen, unterstützt sie Hausbesitzer mit verschiedenen Förderprogrammen. Hierzu gehört auch die Energieberatung, die vor dem Stellen des Förderantrages durchgeführt werden muss. Energieberater informieren zu rechtlichen Gegebenheiten sowie staatlichen Förderungen und geben Sanierungsempfehlungen.

Heizungsanlage austauschen

Wenn ein Wohngebäude CO2-neutral sein soll, dann bedeutet das, dass alle anfallenden Emissionen durch erneuerbare Energien gedeckt oder kompensiert werden. So setzt beispielsweise eine Holzpellet-Heizung nur das CO2 wieder frei, was die Bäume zuvor aufgenommen haben. So kann durch den Austausch der Heizungsanlage viel für den Klimaschutz getan werden. Auch eignet sich etwa eine Luft-/Wasserwärmepumpe mit Gas-Brennwertkesseln als Hybrid-Lösung mit einer Photovoltaik-Anlage. Den größten Teil des Bedarfs für die Heizung und des Warmwassers deckt die Pumpe ab. Die Pumpe liefert dabei Wärme aus der Umgebungsluft (bis zu minus 7 ˚C). Bei der Hybrid-Lösung kommt der von der Pumpe benötigte Strom vorwiegend von der Photovoltaik-Anlage, die Strom auch bei diffusem Licht erzeugt. Der große Vorteil dieser Lösung ist, dass sich Bestandsgebäude problemlos mit ihnen umrüsten lassen.

Zu einer energetischen Modernisierung gehört auch bessere Dämmung, energieeffiziente Fenster und die Nutzung regenerativer Energiequellen. Letzteres kann etwa durch das Anbringen einer Photovoltaik-Anlage oder durch den Bezug von Strom aus Sonnen- oder Windenergie umgesetzt werden. Auch der Einsatz von Smart-Home-Technik führt dazu, das Gebäude effizienter werden, da die Geräte so programmiert sind, möglichst wenig Strom zu verbrauchen.

Wer sich hingegen für einen Neubau entscheidet, der sollte auf klimafreundliche Rohstoffe achten. Bei der Holzbauweise ist beispielsweise das Einsparpotenzial an klimaschädlichen Emissionen sehr groß, weil hierbei ein nachwachsender Rohstoffs verwendet wird.